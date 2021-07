RECENSIE. ‘Ted Lasso 2’: “Nooit gedacht dat een pornosnor zo’n hoog knuffelgehalte kon hebben”

TVTwintig Emmy-nominaties sleepte het eerste seizoen van ‘Ted Lasso’ recentelijk in de wacht. Twintig! Daarmee brak de hitserie het record van meest genomineerde komediereeks. En of het tweede seizoen, nu te zien op Apple TV+, de druk voelt om ook een tweede keer te scoren. Of het daar ook in slaagt? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Toegegeven, we raakten eind vorig jaar zo in de ban van Ted Lasso (Jason Sudeikis), de Amerikaanse voetbalcoach met het ‘midwestern’-accent, dat we ons hart vasthielden voor een vervolg. ‘Wegens succes verlengd’ betekent meestal dat alle geslaagde elementen door één machinepers worden geduwd en je lievelingspersonage er binnen de kortste keren uitkomt als een karikatuur. We kijken naar jou kapitein Jack Sparrow. Al duurde het welgeteld 2 minuten alvorens ons hart -en onze keel- weer opzwol en we terug lieflijk zaten te glunderen naar ons televisiescherm. Ted Lasso is een ras apart. Kampioenenfeelgood heruitgevonden, mijn gedacht!

Bekijk hier de trailer van het tweede seizoen van ‘Ted Lasso’

Het tweede seizoen gaat van start met een PR-nachtmerrie voor AFC Richmond en Dani - “football is life!”- Rojas heeft de ‘yips’. Een zeldzame aandoening waarbij een atleet zelfs niet de meest eenvoudige fundamenten van z’n sport kan uitoefenen. De situatie gaat zelfs het optimistische petje van coach Lasso te boven en hij voelt zich genoodzaakt een sportpsycholoog aan te stellen om z’n sterspeler -en de teamgeest- uit het slop te trekken. Was Ted Lasso in het eerste seizoen de outsider die werd ingehuurd om het embleem van deze Engelse ploeg op te poetsen (enfin, hij moest ze eigenlijk doen falen), dan betrapt de immer montere voetbalcoach er zichzelf nu op dat hij zelf sceptisch staat tegenover het aanvaarden van een buitenstaander. Een persoon die bovendien niet Teds grootste fan blijkt te zijn. Net zoals hij zich in het eerste seizoen in het hart van ploegbaas Rebecca moest nestelen, komt hij nu tegenover een andere taaie tante te staan. Eéntje die hij niet snel voor zich zal kunnen winnen met een roze doosje versgebakken koekjes.

Volledig scherm Een beeld uit 'Ted Lasso' © rv

Alles wat we wilden van dit tweede seizoen, hebben we gekregen. En meer. Jamie Tartt maakt z’n rentree als egocentrische doch gevoelige voetbalprins, ook Roy Kent is weer z’n oude norse zelf en er is een uitgebalanceerd voedingsschema van kleine werkvloerproblemen - “Lavendel in de was?! Dat kan een speler van z’n stuk brengen!”- en diepmenselijke worstelingen. Nu z’n eigen trukendoos van goede fee opgebruikt lijkt te zijn, duiken we ook dieper onder het schild van deze minzame Amerikaanse volksheld. Al zijn we ervan overtuigd dat hij met zwiepende koord, de lus over de juiste oplossingen zal kunnen gooien en er als een nog betere versie van zichzelf zal bovenuit stijgen. Want dát is Ted Lasso: niet te beroerd om z’n fouten toe te geven, zich kwetsbaar op te stellen en ons te charmeren met een geestige repliek recht uit het hart. Nooit gedacht dat een man met een pornosnor zo een hoog knuffelgehalte kon hebben. Deze show is een feelgoodbonanza en daardoor nu al zeker van een derde seizoen. Als het aan ons ligt, mogen er nog elfendertig vervolgen komen.

Streamen of skippen? Absoluut streamen! U hoeft geen voetbalfan te zijn. Het goud vindt men hier naast het veld. Ons oordeel? 9/10

’Ted Lasso’ krijgt elke vrijdag een nieuwe aflevering op Apple TV+.

