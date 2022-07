RECENSIE. ‘Stranger Things 4.2’: “Voor wie het bij deel één niet drooghield, wordt het nu pas echt wenens”

TVHet slot van het vierde seizoen van ‘Stranger Things’ is ein-de-lijk aangebroken. En dat is wederom goed nieuws voor Kate Bush die nog meer royalty’s mag opstrijken, maar ook voor de jongens van Metallica, wiens ‘Master of Puppets’ de legendarische battle tussen de jonkies uit Hawkins en übermonster Vecna aandrijft en de anticipatie voor hun passage op Werchter vanavond nog meer aanstookt. Maar kan deze in totaal bijna drieënhalf uur durende finale, na die fantastische voorzet van het eerste deel, ook episch binnenkoppen? Of struikelen de Duffer-broers toch over de veters van hun ambitieuze schoenen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.