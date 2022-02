RECENSIE. ‘Space Force 2’: “Vooral ‘ruimte’ voor verbetering”

TVNetflix die middenin het apocalyptische 2020 een werkplekkomedie van de makers van ‘The Office’ lanceert, waarin niet alleen Steve Carell opnieuw een incompetente baas speelt, maar er ook gelachen wordt met de megalomane ruimteplannen van Trump? ‘Space Force’ had hét komische hoogtepunt van het decennium kunnen worden. Toch was seizoen één geen intergalactische voltreffer. Of dit tweede seizoen twee jaar later wél z’n medailles verdient? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.