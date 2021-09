RECENSIE. ‘Scenes from a Marriage’: “Een slap aftreksel van een baanbrekend origineel”

TV‘Scenes from a Marriage’ stuurde 50 jaar geleden een schokgolf door de tv- en theaterwereld. Nooit eerder werd een heilig huisje als het huwelijk met zo veel rauwheid tentoongespreid. En nooit eerder werd een regisseur door zo veel radeloze koppels overstelpt met aanvragen voor huwelijksadvies. De remake, met Jessica Chastain en Oscar Isaac, wist meteen genoeg verwachtingen op te wekken om een wereldpremière op het filmfestival van Venetië af te dwingen. Of u deze vijfdelige HBO-miniserie, die vanaf nu wekelijks te zien is op Streamz, daarom ook moet uitzitten? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

We kunnen ons voorstellen dat getrouwde stellen vijftig jaar geleden met niet veel woorden repten over de ups en downs van hun heilig samenzijn. Men deed de gordijnen dicht en niemand die zag wat erachter schuilging. Intussen is privacy zo een uitgestorven concept geworden, dat deskundigen er zich in een volgende eeuw matig over zullen verwonderen. Hedendaagse koppels gooien de deuren van hun huwelijk immers wagenwijd open, scheiden is allang geen taboe of uitzondering meer en er worden zelfs tv-programma’s gemaakt over blind in het huwelijksbootje stappen, wat nota bene horden kijklustigen lokt. Als loeren in andermans trouwboek zodanig tot de verbeelding spreekt, dan is het eigenlijk niet zo gek dat iemand de Zweedse miniserie van Ingmar Bergman uit 1973 een Hollywood-facelift gaf. Al was het maar om twee topacteurs in de fictieve echt te verbinden en hen een masterclass in acteren te laten geven.

Jessica Chastain en Oscar Isaac zetten in de film ‘A Most Violent Year’ eerder al een magnetisch paar neer en kennen elkaar theoretisch ook al lang genoeg om voor een oud getrouwd koppel door te gaan. Dat ze beiden de kneepjes van het acteervak leerden aan het prestigieuze Julliard, is iets wat ze in deze adaptatie maar al te graag laten zien.

‘Scenes from a Marriage’ - we zullen het de 2.0-versie noemen - vertelt het verhaal van Mira en Jonathan. Een koppel dat al 12 jaar lief en leed deelt en samen een dochter heeft, die in deze het letterlijke kind van de rekening mag genoemd worden. In de openingsscène zien we Jessica Chastain (de actrice, niet haar personage) door het labyrint van de set navigeren. We wandelen in haar zog de trappen naast het decor op, waar assistenten met een mondmasker alles in gereedheid brengen voor opname. We zien de laatste seconden voor het begin van de scène wegtikken en baf: plots zien we een vrouw, niet meer Jessica Chastain, met een rauwe emotie om het gezicht op een gesloten toiletbril zitten, met haar smartphone in de hand gedrukt. Enige vorm van slecht nieuws hangt in de lucht en met veel tegenzin begeeft ze zich naar de woonkamer, waar een studente genderstudies hen wil ondervragen over hun huwelijk. Het is vanaf hier dat het plot vertrouwde wegen inslaat. In het origineel werden de protagonisten eveneens geïnterviewd, zij het door een journalist. Een mechanisme dat meteen blootlegt wie deze personages zijn en waar het schoentje knelt. We leren dat Mira het familiehoofd is, met de carrière (en later ook de affaire) en dat Jonathan de huisman is die het gros van de familietaken op zich neemt.

Dat het dit keer niet de man is die vreemdgaat, maar de man die bedrogen wordt, is de grootste afwijking die deze reeks maakt van het originele script. Zij het een afwijking die wel heel simpel uitvalt voor een intense tango als ‘Scenes from a Marriage’. En al zeker als dit het enige element is dat deze adaptatie een modern cachet moet geven. Volgens ons zijn huwelijken tussen twee mensen van hetzelfde geslacht al lang genoeg ingeburgerd om eens af te stappen van het klassieke man-vrouw-verhaal. Of misschien konden de hoofdpersonages eens een keertje niet allebei wit zijn of eens niet tot de betere middenklasse behoren. Het enige waaraan we merken dat deze reeks zich min of meer in het nu afspeelt, is aan het feit dat er smartphones, TED Talks en Airbnbs bestaan.

Qua waardevolle inzichten over het huwelijk schiet het verhaal eveneens tekort. Enerzijds omdat er al genoeg films en series werden gemaakt over het ‘doorprikken van de huwelijksbubbel’ (‘Marriage Story’ van Noah Baumbach is zo een recent voorbeeld en daarin mocht Laura Dern als weergaloze scheidingsadvocate voor vuurwerk zorgen). Anderzijds omdat de reeks ons geen enkele kans geeft om dit huwelijk met een klare kijk te bestuderen. Gedurende 90% van het verhaal zitten we met Mira en Jonathan in één ruimte opgescheept, waar ze hun gesprekken zodanig op de spits drijven en ons op zo een wrede wijze in hun giftige onderstroom trekken, dat afstand nemen hier geen optie is. Het is gewoon een lange, statische aaneenschakeling van praten, roepen en af en toe seksen, om dan weer van voor af aan te herbeginnen. De psychologische (en op een gegeven moment zelfs fysieke) oorlogsvoering van een koppel in de nasleep van een breuk. Het hele ding is een verbale uitputtingsslag waarbij de twee acteurs meesterlijk hun talent etaleren, maar waar geen dwingende bevindingen over het huwelijk - of wat dat vandaag de dag nog betekent - worden voorgeschoteld. Afgezien van de voor de hand liggende slotsom dat monogamie niet allemans gading is. Of toch misschien deze: huwelijken van een ander - wanneer ze niet in een VTM-realityformat gepropt zitten - zijn vermoeiend. Enige vorm van Schadenfreude viel hier niet te bespeuren. Sterker nog: waren we een vlieg op deze woonkamermuur, dan vlogen we met opzet tegen de elektrische vliegenvanger, gewoon om ervan af te zijn.

Streamen of skippen? Skippen. Vijf keer één uur opgesloten zitten in een giftig huwelijk klinkt misschien als de droomvakantie voor relatietherapeuten en seksuologen. Of voor iedereen die dramaturgie of uitvoerende kunsten als achtergrond heeft en een masterclass acteren wil zien. Gewone stervelingen hebben mogelijk genoeg aan hun eigen relationele ups en downs en hoeven er niet andermans huwelijksproblemen bij te nemen. Onze score 4/10 ‘Scenes from a Marriage’ is een vijfdelige HBO-reeks en krijgt elke maandag een nieuwe aflevering op Streamz.

