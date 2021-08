RECENSIE. ‘Raised by Wolves’: “Griezelig actueel”

TVNa een oorlog tussen atheïsten en gelovigen is onze aarde verwoest en moet de mensheid evacueren naar een planeet B. Met het recente vernietigende klimaatrapport en de opmars van religieus extremisme, lijkt het plot van ‘Raised by Wolves’ actueler dan ooit. Of u deze post-apocalyptische sciencefictionreeks op ‘Streamz’ dringend moet inhalen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

Over ‘Raised by Wolves’, de HBO Max-reeks die al even op ‘Streamz’ te zien is, is het laatste nog niet gezegd of geschreven. Het is niet alleen de natte droom van elke sciencefictionliefhebber die houdt van dystopische verhaallijnen doorspekt met artificiële intelligentie, mythologie en onheilspellende actie, het zegt ook het één en ander over wetenschap, religie en menselijk gedrag waar we best onze oren voor spitsen.

Het helpt dat de eerste twee afleveringen geregisseerd werden door uitvoerend producent Ridley Scott -de man die onder meer ‘Alien’ en ‘Blade Runner’ op z’n palmares heeft staan- om een groot publiek binnen te trekken. En dat de cast bestaat uit bijzonder sterke -zij het over het algemeen relatief onbekende- acteurs die het verhaal niet gewoon onder uw huid inplanten, maar rechtstreeks in uw aderen injecteren. Er kunnen wat ons betreft nooit genoeg wake-upcalls zijn om de mensheid te doen inzien dat we maar beter snel zorg dragen voor onze planeet. En -zoals in deze reeks ook duidelijk naar voren wordt gebracht- voor elkaar.

‘Raised by Wolves’ vertelt het verhaal van twee androïden die de opdracht hebben gekregen om een nieuwe planeet, (Kepler-22b, overigens een echte exoplaneet) te bevolken. In hun schip hebben ze al het nodige om dat te doen, inclusief een koffer met embryo’s en synthetische baarmoeders om het menselijk ras voort te zetten. De twee androïden worden aangesproken met ‘Mother’ en ‘Father’ en dragen gekke, glimmende pakjes die weinig verhullen. Het hele opzet doet denken aan Adam en Eva en het scheppingsverhaal. Maar dan met Androids. En zonder Apple. Sorry, die mop moesten we maken. Over halfslachtige moppen gesproken: Father, een dienstverlenend model met sentimentele inborst, blinkt uit in het vertellen van opzettelijk slecht bedachte grappen en wekt daarmee herkenbaarheid en sympathie op bij zowel de kijker als z’n nieuw samengesteld gezin. Mother, daarentegen, is eerder strikt van bedrading en is redelijk obsessief in het tot een goed einde brengen van haar zorgtaken. Al snel leren we dat Mother ooit het tegenovergestelde doel had en dat haar soort werd ingezet als massavernietigingswapen door een gelovige orde, genaamd de mithraïsten, om alle ongelovigen op aarde uit te roeien opdat enkel een pure mensheid kon verder leven. Een mensheid die bovendien een god genaamd ‘Sol’ aanbidt. Maar deze versie van Mother, die dood en vernieling zaaide, werd door een atheïst op aarde geherprogrammeerd om de meest zorgzame moeder te zijn en leven en schepping voorop te stellen. Al betekent dat niet dat alles daarom peis en vree is in deze nieuwe, niet-gelovige nederzetting. De mithraïsten hebben met hun Ark namelijk ook koers gezet naar deze nieuwe planeet en dus lijkt het erop dat dezelfde religieuze strijd die op aarde woedde ook hier zal losbreken, maar dan in een ander decor. Een decor dat overigens zelf geheimen, geschiedenis en gevaren huisvest waar niemand het fijne van weet, maar die een constante dreiging vormen.

U raadt het al: er is veel aan de hand. En dan hebben we het nog niet gehad over de aanwezigheid van een vreemde entiteit in de vorm van een stem, de vijfhoekige uit de kluiten gewassen steen in het midden van de woestijn, de overblijfselen van gigantische wezens, een mysterieuze tropische zone en een virtual reality paringsdans in een melkachtige waterval.

‘Raised by Wolves’ heeft de klassieke elementen van een dystopische sciencefictionreeks, waarbij de aarde kapot is en concurrerende groepen vechten voor overleving, maar het is in de vertelvorm dat het zich onderscheidt. Het verhaal puilt uit van religieuze en mythologische verwijzingen met een scifi-twist. Gaande van de tuin van Eden tot een onbevlekte ontvangenis. Ook de titel is een verwijzing naar Romulus en Remus die werden opgevoed door een wolvin, in dit geval Mother. Daarnaast werpt de reeks ook de vraag op of technologie ooit zo geavanceerd kan zijn dat het onze kinderen zou kunnen opvoeden. Aan het amusante gekibbel tussen Mother en Father, wat herkenbare kost is voor ouders van menselijke makelij, zal het alvast niet liggen. Die zeggen namelijk meer dan eens dat een bepaald emotioneel vraagstuk ‘hun instellingen te boven gaat’.

Maar ook zonder te diep in te gaan op de onderliggende thema’s die het aanhaalt -de reeks probeert in een bepaalde aflevering ook een geweten te schoppen in verband met de vleesindustrie- brengt het genoeg interessante plotontwikkelingen en visuele glans op uw bord om uw honger naar een prestigieuze reeks te stillen. De makers nemen echter wel uitgebreid de tijd om het verhaal te ontwikkelen en uw vele inhoudelijke vragen te beantwoorden. Het feit dat de laatste aflevering ‘The Beginning’ als titel heeft meegekregen, toont ook aan dat er één en ander pas in het tweede seizoen zal worden uitgelegd. Ideaal voor wie graag langzaam en met smaak geniet. Niet zo ideaal voor wie geen maat kan houden en graag alles in één teug tot zich neemt. We herinneren u er graag aan dat geduld een schone deugd is.

We kunnen alleen maar hopen, bidden, mediteren en zelfs smeken dat de makers weten waar ze naartoe gaan met dit verhaal en dat ze niet in dezelfde schrijverskramp schieten die andere beloftevolle reeksen finaal hebben genekt. We denken aan de seizoensfinale van ‘Game of Thrones’, maar nog specifieker aan het compleet ontspoorde ’Lost’. Een teleurstelling van zulke proportie, dat kunnen we niet nogmaals verteren zonder permanente schade op te lopen. Wij zitten alvast klaar om een tweede keer koers te zetten richting Kepler 22-b. Eens te meer omdat we Father z’n mop willen horen afmaken in verband met die androïde, dat zwarte gat en dat glas melk die een bar binnen wandelen.

Streamen of skippen? ‘Raised by Wolves’ is het dichtste wat u zult geraken bij de ’Alien’-franchise. De hele onheilspellende toon in het verhaal, het ijzersterke acteerwerk, het visuele vernuft en de pakkende soundtrack zijn genoeg om overstag te gaan. Deze reeks roert ook een beetje rond in uw hersenmassa, maar is ook entertainend genoeg zonder te diep weg te zinken in onderliggende theorieën. Onze score 9/10 ‘Raised by Wolves’ is te zien op Streamz.

