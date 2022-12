RECENSIE. ‘Prince Charming’: “De eerste Nederlandstalige datingshow waarin de centrale bachelor ook de andere kandidaten moet vrezen”

TV “Ze had een rugzakje bij met één badpak in”: mama Dina Tersago over auditie Miss België in ‘James De Musical’

In een nieuwe aflevering van ‘James De Musical’ wordt ‘Boer zoekt vrouw’-presentatrice Dina Tersago (43) in de spotlights gezet. “Dina heeft mij echt in haar hart laten kijken”, vertelt gastheer James Cooke. “We kunnen natuurlijk niet rond het Miss België-moment heen, dus haar eerste casting hebben we ook ingeblikt.” Die dag herinnert ook de moeder van Dina zich nog erg goed. “Ik moest met haar naar Hotel Amigo in Brussel en ze had een rugzakje bij met maar één badpak in. Al die mama’s tegen mij: ‘Heeft uw dochter al op de catwalk gelopen?’ Waarop ik zei: ‘Nee, die heeft juist kamp achter de rug’.”

28 december