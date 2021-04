RECENSIE. ‘Popquiz’: “Verfrissend, maar het spelletje zelf is niet bepaald vernieuwend”

TV Medewerker ‘The Crown’ ging undercover als toerist in Buckingham Palace

29 maart De binnenkant van Buckingham Palace in beeld brengen nadat je verzoek om te filmen afgewezen is? Klinkt als een onmogelijke opdracht en voor Martin Childs, productiedesigner voor de Netflixserie ‘The Crown’, zat er dan ook niets anders op dan om undercover te gaan in het Britse paleis.