RECENSIE. ‘Physical’: 80's nostalgie met weinig om het lijf

KIJKGIDSEen getormenteerde huisvrouw met een zelfbeeld dat aan flarden ligt, wiens leven drastisch wordt omgegooid wanneer ze aerobics ontdekt. Qua redenen om enthousiast te worden, kan de Apple TV+-reeks ‘Physical’ op papier alvast tellen. Al is deze dramatische komedie een stuk anders dan wat de kitscherige kaft doet vermoeden. Moet u deze reeks streamen of skippen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

De jaren 80. Magisch en flamboyant zoals ze waren, wordt er keer op keer naar teruggekeerd wanneer de nood naar escapisme in onze wereld weer groot is. Zo scheert Dua Lipa momenteel hoge toppen met een plaat die volledig uit jaren ’80 weefsel werd opgetrokken, scoorde die andere streamingdienst Netflix eerder al met de ‘San Junipero’-aflevering van ‘Black Mirror,’ ‘Pose’, ’Stranger Things’ en niet te vergeten ‘GLOW’, een show over vrouwelijke worstelaars die volledig in pailletten en neon werd gedrenkt.

Het waren ook de spandex herinneringen aan deze laatstgenoemde die onze verwachtingen voor ‘Physical’ vormgaven. We maken in de openingsscène kennis met de ranke rug en weelderige haardos van een vrouw van middelbare leeftijd in strak lycra pakje, die door haar walkman ‘Straight on’ van Heart zit te beluisteren wanneer een assistente haar onderbreekt om te zeggen dat ze over 5 minuten ‘live’ gaat. Dat deze vrouw een supersterstatus heeft bereikt, staat nu al vast. Waarna de makers de klok plots 5 jaar terugdraaien om ons deze ‘rise to fame’ uit de doeken te doen.

Bekijk hier de trailer van ‘Physical’

Sheila Rubin (een rol voor Rose Byrne), zoals onze protagonist heet, is niet zomaar een huisvrouw. Iedere seconde van de dag gaat ze gebukt onder een inwendig stemmetje (tot leven gebracht door middel van een voice-over) dat zichzelf en haar omgeving met de grond gelijk maakt. Ze voelt zich waardeloos, dik en dom en die vicieuze cirkel van zelfterreur schijnt ze alleen maar te kunnen doorbreken door af en toe een hotelkamer te boeken en er in één keer 3 hamburgers naar binnen te spelen. Die daarna met terugwerkende kracht weer in de toiletpot belanden. Dat deze hobby haar niet alleen financieel maar ook mentaal duur komt te staan, kan men bij voorbaat raden. Wanneer Sheila echter plots in de ban geraakt van een mysterieuze, flessenblonde aerobics-instructrice, opent zich een hele andere wereld van controledrang en ligt de weg naar een nieuw (en verbeterd?) leven open.

Volledig scherm 'Physical' met Rose Byrne © Apple TV+

Laat ons beginnen met het goede nieuws: esthetisch gezien raakt ‘Physical’ de jackpot. De mix van Sheila’s jaren ‘60 interieur met de opkomende schreeuwerige trends van de jaren ’80 is meteen een hele ‘mood’. Ook de mix van drama met de luchtigheid van aerobics deed ons aanvankelijk glimmen van plezier. De eerste paar afleveringen waren we er ook rotsvast van overtuigd dat iedereen in geen tijd aan het aerobiccen zou slaan of sterker: dat deze reeks zelfs de vroegtijdige terugkeer van VHS zou inluiden. Maar onze frivole verwachtingen werden de kop ingedrukt. ‘Physical’ is -anders dan de titel verraadt- een mentale reeks. We werden opgezogen in de psyche van een gewetenloze, vraatzuchtige sociopaat zonder dat Apple TV+ ons de veiligheidsvoorschriften had voorgelezen. Trauma, drugs, manipulatie, politieke spelletjes, eetstoornissen, familieruzies, fat shaming, fetisjen, … het is een hele boterham voor een luchtig niemendalletje.

En tegelijkertijd zijn het maar lege calorieën. De openingsscène belooft een flitsende rit naar sterrendom, maar raakt verloren in randfenomenen: de politieke ambities van haar echtgenoot Danny worden ellenlang uitgesponnen, de twijfelachtige emancipatie van haar corpulente buurvrouw Greta is een sof en de karikaturale verhaallijn van instructrice Bunny en haar vriend/surfleeghoofd Tyler (dit kan niet anders dan een toespeling op Bonnie Tyler zijn) kabbelt, maar zorgt wel als enige voor wat welgekomen comic relief. Toegegeven, sommige inwendige dialogen van Sheila zijn best grappig, maar op een bepaald moment is haar zoveelste innerlijke tirade over hoe degoutant dik ze wel niet is er gewoon te veel aan. En er is geen karrenvracht aan epische jaren ’80 muziek die ons daarvan kan afleiden. We missen power, pit, snelheid en overall: good vibes! ‘Physical’ lijkt op het eerste gezicht dé lijfvideo van Sonja Kimpen, een huisvrouw turned superstar, maar deed ons eerder naar troostvoedsel dan naar een zweetband grijpen.

Streamen of skippen? Streamen! Althans de eerste drie afleveringen. De rest kunt u skippen. Ons oordeel? 6/10

‘Physical’ is vanaf vrijdag 18 juni te bekijken op Apple TV+

Tijd over? Lees hier al onze andere streamingtips.

LEES OOK: