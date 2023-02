RECENSIE. ‘Pamela, a Love Story’: “Lof voor zo veel kwetsbaarheid”

TVHet gros van haar leven gaf Pamela Anderson zich bloot. Het merendeel met toestemming, maar de ene keer dat het zonder gebeurde blijft haar een dikke 25 jaar later nog steeds achtervolgen. Het pikante videomateriaal dat bij haar thuis werd gestolen en in 1997 via het beginnende internet de wereld rond ging, stortte haar acteercarrière en haar blitz-huwelijk met Mötley Crüe-drummer Tommy Lee de afgrond in. Een jaar nadat de streamingreeks ‘Pam & Tommy’ ook nog eens munt sloeg uit het meest pijnlijke moment uit haar leven gaat Pamela nu met concurrent Netflix in zee om in een twee uur durende docufilm voor het eerst zelf haar tumultueuze leven van begin tot einde uit de doeken te doen. Of haar nieuwe manier van ‘ontboezemen’ u ook even mateloos kan boeien? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.