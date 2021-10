RECENSIE. ‘OnlyFans: De Naakte Vlaamse Waarheid’: “Even teleurstellend als een doorsnee zoektocht naar porno”

TV‘Sex sells’ en dat adagium willen ze ook bij Streamz uittesten. De streamingdienst pakt sinds 4 oktober uit met een vierdelige reeks over het pikantste der sociale mediaplatformen: OnlyFans . In ‘De Naakte Vlaamse Waarheid’ wordt een achttal content creators gevolgd die tot het uiterste gaan om hun fanbasis tevreden te houden. Maar is deze zwoele docuserie ook de moeite waard om te bingen? Bram De Brabander zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

“Het leven is voor de slimme, hé. Wat we hebben, mogen we ook tonen.” Tijdens haar ‘Temptation Island’-deelname werd Megan Desaever door haar toenmalige lief nog bestempeld als “koekerond”, maar in de docureeks rond OnlyFans roept de West-Vlaamse zichzelf zonder schaamte uit tot zakenvrouw. Haar businessplan is nochtans vrij luchtig, letterlijk en figuurlijk. “Ik heb een ontzettend dure levensstijl, dus ben ik op zoek naar een rappe manier om veel geld te verdienen. En blijkbaar kan dat via OnlyFans. Ik werk niet graag, en al helemaal niet voor een baas”, klinkt het. Dat je op dat sociale mediaplatform af en toe eens een borst moet tonen in ruil voor wat euro’s neemt ze er graag bij. Of zoals de Gentse Jamecia het verwoordt: “Gasten trekken zich toch al af op m’n Instagram-foto’s, dan kan ik er beter geld voor vragen.”

Ook de drijfveren van de andere ‘content creators’ die gevolgd worden, zijn bedenkelijk. “Mijn imago was toch al om zeep door ‘Temptation Island’, dus ik heb niets meer te verliezen”, vertelt Yana bijvoorbeeld. Extra pluspunt: door die ‘bekendheid’ kan ze naar eigen zeggen nog sneller poen scheppen. Voor degenen die nog niet opgevoerd zijn in uitlach-tv verpakt als ‘ultiem guilty pleasure’ is het soms ploeteren. Het koppel Jonie & Aaron verdient bijvoorbeeld slechts 1.000 euro per maand, maar daarvoor gaan ze wel heel ver. “Je vindt bij ons alles, van lesbisch tot ruw. En ja, wij maken porno.” Dat laatste wil lang niet iedereen toegeven. “Er is geen penetratie, dus je kan dat zo niet noemen”, verklaart Yana terwijl ze enkele minuten later sensueel over haar boezem wrijft. Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk.

Holle uitspraken van experten

De docureeks op zich is trouwens even teleurstellend als een doorsnee zoektocht naar pikante filmpjes online: je begint eraan vol goesting, maar na een kwartier heb je vooral het gevoel dat je het allemaal al eens gezien hebt. Ook in ‘OnlyFans: De Naakte Waarheid’ is het veel van hetzelfde: er wordt slechts één mannelijke content creator gevolgd en het lijkt alsof vrouwen überhaupt niet geïnteresseerd zijn in dergelijke sensuele video’s. Omdat de serie geen gratuite manier wil zijn om wulpse vrouwenlichamen te etaleren - ‘sex sells’, ook op streamingplatformen uiteraard - worden er bovendien enkele experts bijgehaald die het geheel een wetenschappelijk kader moeten geven. Helaas raken die niet verder dan holle uitspraken als “ja, het is lastig dat er nog steeds zoveel taboe hangt rond seksualiteit” of van de pot gerukte vergelijkingen als “het is een nieuwe goudmijn voor de jeugd. Vroeger gingen ze in Amerika goud zoeken, nu beginnen ze een OnlyFans”.

Volledig scherm Yana. © RV

Een gemiste kans waardoor het op sommige momenten lijkt alsof wulps paraderen in video’s verheerlijkt wordt tot de ultieme vorm van ‘female empowerment’. Uiteraard is er niets mis met je centen verdienen in de porno-industrie, maar is het wel echt zo vanzelfsprekend dat een jong kind z’n moeder aan de ontbijttafel hoort zeggen dat ze extra geld vraagt als ze een fan z'n naam moet kreunen? Zijn die online content creators niet voor een deel ook verslaafd aan de aandacht? En heeft dat dan geen impact op hun (mentaal) welzijn?

Over al deze vragen wordt er niet echt een debat opgestart, maar één ding heb ik wel opgestoken uit ‘OnlyFans: De Naakte Vlaamse Waarheid’: er bestaat zoiets als een ballonnenfetisj. De 20-jarige Lina Roselina blaast op een bepaald moment zo'n vijftig exemplaren op - “met hulp van m’n mama” - om ze daarna vervolgens sensueel te berijden en te laten ontploffen. Misschien ben ik niet ruimdenkend genoeg, maar als m’n dochter zich ooit met zo’n praktijken zou inlaten, zullen er andere dingen ontploffen dan ballonnen.

Streamen of skippen? Skippen, tenzij ook u opgewonden raakt van ballonnen natuurlijk. Ons oordeel? 3/10

De docureeks ‘OnlyFans: De Naakte Vlaamse Waarheid’ is nu integraal te zien op Streamz.

