RECENSIE. ‘Obi-Wan Kenobi’: “Moest arme Ben hiervoor uit z’n pensioen gehaald worden?”

TVDrie maanden nadat Disney+ de Boba Fett-boeken dichtdeed, pakt het streamingplatform uit met het meest geanticipeerde Star Wars-project sinds ‘The Force Awakens’. In het zesdelige ‘Obi-Wan Kenobi’ kruipt Ewan McGregor terug in de legendarische lompen van de gelijknamige Jedi-meester en riskeert hij opnieuw een confrontatie met z’n oud-leerling Anakin Skywalker. Acteur Hayden Christensen maakt daarmee z’n triomfantelijke comeback naar de franchise en mag zich volwaardig in het iconische pak van Darth Vader hijsen. Of dit alles ook even verrukkelijk wegkijkt als dat het klinkt? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.