RECENSIE. ‘Money Shot: The Pornhub Story’: “Een docu die veel meer om het lijf heeft dan internetporno strikt genomen toelaat”

TV Onze redacteur speurt naar de identiteit van ‘The Masked Singers’: “Wie zo goed kan liegen, moet écht Minotaurus zijn”

Acht zingende BV’s hebben de ‘Big Bang’ gehaald in ‘The Masked Singer’. Daar zitten vijf profesionele zangeres en zangeressen bij, beweert onze redacteur. Maar wie zijn z’n verdachten? En welk bewijsmateriaal ondersteunt z’n theorieën? We zetten het voor u op een rijtje. “Wij luisterden naar Boris en plots twijfelden we aan Maksim. Maar er is nood aan meer zekerheid.”