RECENSIE. ‘Mobile 101’: “Instant heimwee naar die eerste Nokia”

TVDe nostalgie naar een tijd van voor de smartphone mag dan groot zijn -het is één van de redenen waarom films en series gesitueerd in de jaren ‘80 of vroeger zo in de smaak vallen- op Disney+ wordt u met de Finse dramareeks ‘Mobile 101’ middenin de race om de eerste gsm gedropt. Met in het brandpunt: de geëngageerde (en goedgelovige) individuen die van een klein Fins elektronicabedrijf genaamd Nokia ‘s werelds grootste fabrikant van mobiele telefoons maakten. Of u deze zesdelige serie over het ontstaan van een symbool van nationale trots (en later nationaal trauma) dringend binnenstebuiten moet keren? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.