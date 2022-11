RECENSIE. ‘Mammals’: “Als James Corden iets kan, dan is het een echtgenoot met een opvliegend humeur spelen”

TV Camille heeft haar muzikaal talent geërfd van haar papa: “Mijn mama kan geen enkele noot juist zingen”

Camille speelt al sinds jonge leeftijd samen met haar papa muziek. In een preview van ‘Ik Ben Camille’ krijgen we te zien hoe het muzikale duo zich waagt aan ‘Lover’ van Taylor Swift. Al is de jonge zangeres wel even van haar melk wanneer blijkt dat haar papa weet wie de superster is.

11 november