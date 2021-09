RECENSIE. ‘Lovecraft Country’: “Een dijk van een fantasieverhaal dat zo de spuigaten uitloopt dat het tegen waterboarding leunt”

TVSoms is realiteit sterker dan fictie. En soms zijn beide zo los van het paadje af dat er een serie over moet gemaakt worden. En dat is ‘Lovecraft Country’ op Streamz. Een fantasydrama over fictieve monsters en minder fictieve horrors tegen de achtergrond van de rassenscheiding in het Amerika van de jaren ’50. Of u deze bovennatuurlijke boterham vol actie, spanning, drama en feelgood moet verorberen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

‘Lovecraft Country’ zag officieel vorige zomer al het levenslicht, maar kwam recent opnieuw in de belangstelling te staan wegens minder vrolijk nieuws. Michael K. Williams, één van de hoofdrolspelers, kwam plotseling te overlijden en dat trof de fans van de reeks diep. Zeker omdat ze amper waren bekomen van die eerdere tegenslag: dat ‘Lovecraft Country’ niet vernieuwd zou worden voor een tweede seizoen. “De grootste vergissing die HBO ooit heeft gemaakt”, werd gezegd. (Afgezien van die reboot van de tienerelitebagger van ‘Gossip Girl’, dan). Maar wie het laatst lacht, lacht het best. Nadat het script voor een vervolg in de vuilbak werd gekeild, werd ‘Lovecraft Country’ zomaar even 18 keer genomineerd voor de aanstaande Emmy-awards van 20 september. En daarmee is het de meest genomineerde reeks van dit jaar in uw Streamz-abonnement.

‘Lovecraft Country’ werd gebaseerd op het gelijknamige boek van Matt Ruff en knipoogt naar de monsterlijke verhalen van H.P. Lovecraft. De Amerikaanse fantasy- en horrorschrijver waarvan de initialen -omwille van z’n flagrant racistische hersenkronkels- meer dan eens als ‘Hoogst Problematisch’ worden ingevuld. In deze reeks wordt de fantasie van Lovecraft bewonderd, maar z’n onverdraagzaamheid binnenstebuiten gekeerd door een zwarte cast centraal te zetten en hen te laten vechten tegen fictieve maar ook historische gruwels zoals slavernij en ingebed racisme. Wetende dat de grootste horrors in ons leven vaak een menselijk gelaat hebben, stelt ‘Lovecraft Country’ de vraag waar we eigenlijk het meest angst voor moeten hebben: de monsters die het minst op ons lijken? Of de monsters die het meest op ons lijken? Een vintage Amerika waar racistische sheriffs en kruisverbrandende rednecks gedijen, samenknopen aan een bovennatuurlijke wereld waar aliens, geesten, tovenaars en een sinistere cult de dienst uitmaken, is niet alleen uniek, maar dus ook behoorlijk sensationeel. Oh ja, en Lady Gaga speelt een scheepscommandant met het achterwerk van een okapi. Ok, nee, dat laatste hebben we verzonnen. Het is David Bowie! Sorry, we hangen het uit. Maar het had zomaar gekund.

De eerste aflevering begint met een bont sciencefictiongevecht waarin een typisch ‘lovecraftiaans’ tentakelmonster door een zwaai van een honkbalknuppel in tweeën wordt gespleten en er uit een vliegende schotel een bevallige marsvrouw neerstrijkt. Een moment later zien we onze hoofdrolspeler Atticus Freeman -een oorlogsveteraan en liefhebber van sensatieliteratuur, getuige het boek in z’n handen- wakker worden in een bus in het Amerika van de jaren ’50 waar er een rassenscheiding onder de Jim Crow-wetten plaatsvindt. Tegen deze hachelijke achtergrond moet onze hoofdrolspeler niet alleen z’n vermiste vader zien terug te vinden, maar belandt hij op een ‘American Horror Story’ ontmoet ‘Indiana Jones’-achtig avontuur, voortgestuwd door één of ander verborgen gehouden geboorterecht. Oh ja, en de reeks werd geproduceerd door zwaargewichten Jordan Peele en J.J. Abrams. En dat hebben we dit keer niét zomaar even uit onze duim gezogen.

Leg daarbij het budget van een zender als HBO en men kan er zeker van zijn dat ‘Lovecraft Country’ visueel aflevert. Qua kostuums, decor, speciale effecten, monsterlijk spektakel en spanningsopbouw vinkt deze reeks alle vakjes aan. Daaraan zal het dus niet liggen, als u toch zou besluiten om halverwege af te haken. Dat zal eerder te danken zijn aan het groteske kaliber van het verhaal. ‘Lovecraft Country’ is een heksenketel aan onderwerpen, wat soms desoriënterend en verwarrend kan zijn. Wie zonder verwachtingen of voorkennis in dit verhaal stapt, zal na de eerste aflevering aan z’n eigen toerekeningsvatbaarheid twijfelen en zich afvragen of iedereen in de kamer net hetzelfde heeft gezien, of dat men al dan niet de hele reutemeteut heeft gehallucineerd. ’Lovecraft Country’ zet zo veel bomen vol verwijzingen en metaforen op dat het moeilijk is om daardoor nog het bos te zien. Wie deze rit met al z’n hobbels en bochten wil nemen, zal echter duimen en vingers aflikken en potentieel zelfs na het einde van aflevering twee al naar een zakdoek grijpen. Anderen, die een meer behapbaar geheel verwachten, worden mogelijk al verorberd door een Shoggoth nog voor ze ontdekken wat een Shoggoth is.

Omdat ‘Lovecraft Country’ al vanaf de eerste minuten een soort impulsieve zin voor avontuur opwekt, kozen wij ervoor om aan boord te blijven. Iedere keer we verdwaald raakten, mochten we weer thuiskomen bij hetgeen dat de reeks zo goed maakt: de charismatische hoofdcast. Als we niet zo graag met Tic en Leti en co hadden opgetrokken, dan hadden we mogelijk sneller onze aandacht aan de haak gehangen. Leticia ‘Fucking’ Lewis in volle Beyoncé modus enkele oldtimers tot schroot zien slaan, was niet alleen één van de meest vervullende momenten om zien, verwijzingen naar hedendaagse pop en r&b zijn bovendien een terugkerend fenomeen in deze reeks. Rihanna ’Bitch better have my money’ horen krijsen in een jaren ’50 setting, is voor sommigen misschien de uitstap te veel, maar voor ons paste het nu eenmaal bij een fantasieverhaal dat zodanig de spuigaten uitloopt dat het tegen waterboarding leunt. Kunnen zeggen dat een serie in het niets lijkt op wat u eerder heeft gezien, is een prestatie op zich en verdient een portie van uw tijd. Ook al is het maar voor een paar afleveringen. Wat overblijft is een verhaal over familie, vriendschap en veerkracht in een visueel attractief jasje.

Streamen of skippen? Streamen. Ideaal voor liefhebbers van het sciencefictiongenre voor wie fantasy gerust wat meer losgeslagen mag zijn. ‘Lovecraft Country’ deinst er niet voor terug om het B-filmgenre intelligent te omarmen. En daar verschillende laagjes van overgeërfd trauma, mysterie, melodrama en feelgood bovenop te borduren. Onze score 7/10 ‘Lovecraft Country’ is integraal te zien op ‘Streamz’.

