RECENSIE. ‘Love & Death’: “Elizabeth Olsen is hemels als huisvrouw met een donker kantje, ook al gaat deze reeks rechtstreeks naar de hel”

TV KIJK. Louise doet plots een akelige ontdekking in ‘Familie’

Het belooft duidelijk nog spannend te worden in ‘Familie’. Wanneer Louise in het midden van de nacht opstaat, doet ze plots een akelige ontdekking. Zo lijkt het erop dat iemand met de schaar in haar lange lokken gezeten heeft, want de blondine ziet plots een pluk haar in haar bed liggen…