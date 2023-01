RECENSIE. ‘LOL: Last One Laughing’: “Dit is waar lachspieren naartoe gaan om te sterven”

TVWat gebeurt er als tien Nederlandse comedians worden opgesloten in een studio en het enige wat ze niét mogen doen is lachen? Jeroom Snelders en Philippe Geubels zoeken het uit in ‘LOL: Last One Laughing’ op Prime Video. Of u voor deze show stalen lachspieren of eerder stalen zenuwen nodig hebt? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.