RECENSIE. ‘Later Als Ik Groot Ben’: “Meester Eric Goens vraagt door als het mag en zwijgt als het moet”

TV Julie Van den Steen droomde als kind al van een leven in de spotlights: “Ik wou deelnemen aan Eurosong, maar mijn mama vond dat ik niet kon zingen”

22:00 In de eerste aflevering van het nieuwe VTM-programma ‘Later Als Ik Groot Ben’ kregen we dinsdagavond de wereld te zien door de ogen van de kleine Julie Van den Steen (28). Een goedlachs kind dat op elk moment van de dag aan het zingen of dansen was. Papa en mama Van den Steen hadden dan ook al vroeg in de gaten dat er in hun dochter een geboren entertainer schuilde. Ook juffrouw Magda zag voor Julie een leven in de spotlights. “Als ze toneeltjes moest opvoeren, ging ze altijd voor de hoofdrol”, klonk het.