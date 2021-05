RECENSIE. ‘Lady Bouwers’: “De eerste aflevering kon de stereotypes niet overstijgen”

TV Jana uit ‘De Vuilste Jobs Van Vlaanderen’ ruimt mestputten: “Er zijn niet veel vrouwen die met hun handen in de stront willen zitten”

3 mei ‘De Vuilste Jobs Van Vlaanderen’ volgt elke week verschillende landgenoten die als professionele schoonmakers werken. Waar anderen geen begin zien, schieten zij in actie. Ook al maken ze vaak de meest hallucinante situaties mee. Jana is nog maar negentien jaar en heeft sinds kort een nieuwe job. Ze moet er haar handen voor vuil maken, maar daar zit ze helemaal niet mee in. Integendeel zelfs.