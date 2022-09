RECENSIE. ‘Killing Eve 4’: “Teleurstellende finale van ‘Game of Thrones’ was niets in vergelijking met dit”

TVEen flink jaar geleden danste het vierde seizoen van ‘Killing Eve’ in Amerikaanse en Britse huiskamers over de buis. Op heden kunt u dat langverwachte hoofdstuk (en tevens ook sluitstuk) ook zelf bewonderen op VRT MAX. Maar voor u een gat in de lucht springt, moeten we u toch behoeden. Als u iet of wat van deze reeks houdt, kijk dan niet, want het is niet om aan te zien. Waarom? Evelien Delgouffe legt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.