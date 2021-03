RECENSIE. ‘Kat Zonder Grenzen’: “Hopelijk vindt Barbara Sarafian haar goedkope gigolo's”

TV Deze week in ‘Familie’: Zjef raakt hoe langer hoe meer op ramkoers met Rudi en Mieke laat zich als kersverse baas echt gelden

7 maart Het zit er deze week weer bovenarms op in ‘Familie’ Met dank aan de heren Zjef (Jan Van Den Bosch) en Rudi (Werner De Smedt), al lang een fijn koppel, maar al even lang ook gedoodverfde ruziemakers. Dat is deze week niet anders. De voorbije weken was Zjef de stuwende kracht om mee de vijftigste verjaardag van Rudi te organiseren. Tot op het moment dat er weer een leugentje van Rudi komt bovendrijven. Zjef heeft er genoeg van en trekt zijn conclusies. Heeft de zoveelste ruzie dramatische gevolgen of niet?