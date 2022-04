RECENSIE. ‘Julia’: “Tv-maaltijd volgens beproefd recept”

TVZe had zogezegd de lengte, de looks noch de leeftijd mee, maar toch slaagde Julia Child erin om zich na haar vijftigste te ontpoppen tot culinair tv-icoon. De HBO Max-reeks ‘Julia’ vertelt het ongewone carrièreverloop van een boomlange huisvrouw die niet vies was van een aangebrande woordspeling meer of minder, maar vooral bekendheid verwierf door vanaf de jaren 60 miljoenen Amerikanen de geneugten van de Franse cuisine bij te brengen. Of u dit achtgangenmenu op Streamz per direct moet aanvatten? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.