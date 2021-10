RECENSIE. ‘I Know What You Did Last Summer’: “Voorspelbare horror is pas echt om van te gruwelen”

TVDe kans is groot dat u in 1997 smoorverliefd bent geworden op Jennifer Love Hewitt, die met haar rol in ‘I Know What You Did Last Summer’ niet alleen haar doorbraak op het witte doek forceerde, maar ook uitgroeide tot wereldwijd sekssymbool. Vijfentwintig jaar later is die horrorklassieker terug van weggeweest, zonder Hewitt dan wel, maar met een hoop nieuwe angstige tieners die in een beestachtig bloedbad verzeild raken. Of u deze Amazon Prime-reeks moet streamen of skippen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

Er is veel veranderd op 25 jaar tijd, maar dat slashers nog steeds in trek zijn bij tieners als een manier om enerzijds hun bestaansangsten te onderdrukken en anderzijds om hun feromonen tegen een romantische schouder aan te wrijven, staat vast. Net als bij de originele film, vormt de bestseller van Lois Duncan opnieuw de inspiratiebron van deze reboot, maar kan deze reeks het verhaal ook naar een nieuw niveau tillen? Of weten we exact wat deze cast vorige zomer heeft uitgespookt, simpelweg omdat we de film 25 zomers geleden al hebben gezien?

Wie erin slaagt om even alle vooroordelen aan de kant te schuiven en met een frisse geest in het verhaal te stappen, zal mogelijk tevreden zijn met het feit dat deze installatie z’n tenten opzet in Hawaï, kwestie van een visueel aantrekkelijke breuk met het verleden te maken. Net zoals in de film gaat het verhaal van start op de nacht van een afstudeerfeestje. Dat de tieners in kwestie in onze hedendaagse wereld gedijen, wordt duidelijk aan hoe geobsedeerd ze zijn door hun smartphones, sociale media en partydrugs. We volgen Alison, een doorsnee blondine die feesten en drugs maar niets vindt, maar op aandringen van haar vader toch naar het feest is afgezakt. Daar treft ze haar identieke tweelingzus Lennon, die net van feesten en drugs haar handelsmerk heeft gemaakt. Wanneer één van de twee zussen met vier andere vrienden in getroebleerde staat in een auto stapt en een paar kilometer verderop de andere helft van de tweeling aanrijdt, is het echter gedaan met feesten. En wat doen jongeren die net iemand hebben aangereden? Juist, ze dumpen het lijk in de zee, want niemand wil naar de bak wanneer die net achttien geworden is. Maar is de zus die ze hebben aangereden ook de zus die ze denken? Of werd hier nog snel van identiteit gewisseld door de andere zus? Feit is dat één jaar na hun ongeval plots iemand het vijftal wil betaald zetten voor wat ze hebben gedaan, wat voor de meesten van hen een fatale afloop zal kennen.

Wat interessant is aan deze versie is dat het slachtoffer dit keer geen nobele onbekende is, maar één van de zussen. En terwijl we proberen te ontfutselen om wie van de twee het gaat en wie de mysterieuze killer is die achter deze jongeren aanzit, komen er allerlei donkere geheimen van de hoofdcast naar boven. Wat dat betreft probeert de reeks niet louter een rechttoe rechtaan afslachtingsspektakel te zijn, maar ook een tienerdrama in de stijl van ‘Euphoria’. Al komt dat niet altijd even geslaagd tot zijn recht.

Deze reeks heeft een knaller van een erfenis, met een voorganger die uitgroeide tot cultklassieker, maar toch slaagt ‘I Know What You Did Last Summer’ erin om mateloos te vervelen. De verhaallijn van de tweelingzussen vormt op het eerste gezicht een leuke twist, maar maakt het opzet zo onnodig ingewikkeld dat we op een gegeven moment overwogen om een post-it op ons beeldscherm te kleven waarop we ‘X=dood, Y=levend’ wilden krabbelen. Het feit dat de twee zussen door éénzelfde actrice wordt gespeeld, doet overigens weinig deugd aan dit ééneiige fiasco. Daarnaast hoopt deze reeks niet alleen gehoor te vinden bij tieners, maar probeert het ook de volwassenen mee te trekken. Zo worden er enkele verhaallijnen over de ouders van de hoofdrolspelers bij gesleurd en lopen ook de obligate verdachte buurtbewoners door het beeld. Maar om die allemaal evenveel speelruimte te geven, gaat er veel tijd en veel spanning verloren. Op den duur leek het alsof we onze klok erop gelijk konden zetten wanneer de volgende dode zou vallen: namelijk vlak voor het einde van elke aflevering.

Ook al gaat iedere slachtpartij gepaard met de juiste kleur maïssiroop, kan deze reeks niet de schoenen -of zullen we zeggen de behamaat- van de film van 25 jaar geleden vullen. En voor u ons hier voor viespeuk uitjouwt: ‘I Know What You Did Last Summer’ stond vanwege de grotesk opgevulde beha’s die de actrices moesten dragen bij z’n hoofdcast bekend als ‘I Know What Your Breasts Did Last Summer’. Althans één ding waarin de reeks zich positief onderscheidt van de film.

Streamen of skippen? Skippen. Deze Amazon-reïncarnatie is ’Euphoria’ met een B-plot en een ton kunstmatig bloed erover. Onze score 4/10 ‘I Know What You Did Last Summer’ krijgt elke vrijdag een nieuwe aflevering op Amazon Prime.