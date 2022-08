RECENSIE. ‘House of the Dragon’: “Om duimen en vingers bij af te likken”

TV RECENSIE. ‘Victoria’s Secret: Angels & Demons’: “Van het toppunt van begeerte naar halluci­nant rotte dieptes”

De rondborstige supermodellen in piepkleine slipjes met groteske engelenvleugels zijn al een tijdje van het populaire toneel verdwenen. Voor wie zich de legendarische modeshows van ‘Victoria’s Secret’ niet meer voor de geest kan halen, zijn de hoogdagen van het merk in deze driedelige Hulu-docu op Streamz weer springlevend. Al wordt er eveneens een ontluisterend beeld opgetrokken van wat er achter de schermen allemaal getolereerd en onder de mat geveegd werd. Van handtastelijkheden over vrouwenhandel tot aanzetten tot prostitutie: eenmaal Jeffrey Epstein z’n voet tussen de deur had, ging het steil bergaf met het merk. Of deze naakte waarheid ook even vlot wegkijkt als de onthullende modeshows zelf? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

18 augustus