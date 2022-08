RECENSIE. ‘House of the Dragon’: “Een verrassend explosieve terugkeer naar Westeros”

TV RECENSIE. ‘Bad Sisters’: “Een clan, een Kloot, maar geen vonk”

De Kloot is terug. Nee, niet opgestaan uit de dood, maar z’n ziel is wel verrezen en heeft het lichaam van ‘Dracula’-acteur Claes Bang overgenomen. Hij komt als de nieuwe, manipulatieve antagonist het leven van z’n echtgenote en schoonzussen verzieken. Pesterijen waaraan de vier zussen Garvey (voorheen Goethals) over de lengte van tien afleveringen op uitgekookte wijze een einde proberen te maken. Of deze Apple TV+-remake van ‘Clan’, de cultreeks van eigen bodem die tien jaar geleden een unieke mix van Vlaamse voorstadfictie afleverde overgoten met gitzwarte satire en een absurde zusterband ook even goed bekt in het Engels? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

21 augustus