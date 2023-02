RECENSIE. ‘Hello Tomorrow!’: “Futuristisch rond de pot draaien in een prachtig decor”

TV GEZIEN? ‘De Vermeires’: “Een langgerek­te promospot ten voordele van dochter Julie”

In de categorie trends die niet te stoppen zijn: bekende families die hun deuren openzetten voor tv-kijkend Vlaanderen. Aangezien de Verhulstjes het mooie weer maken bij Play4 en de Planckaerts zowat elk programma op de openbare omroep vullen, vond VTM een alternatief in Jacques Vermeire en z'n kroost. Logisch, want nu de commerciële zender ook Julie binnenhaalde - we durven er een arm om verwedden dat ze in een van de ‘Masked Singer’-pakken zit - kon een docusoap eigenlijk niet uitblijven. Tappen de Vermeires uit hetzelfde vaatje als Verhulst en co? En zijn hun avonturen memorabel genoeg om een tv-avond te vullen? “Regelmatig leken Jacques en z'n zoon Maxime zich af te vragen waarom ze hun fiat hadden gegeven voor al dat gedoe.”