RECENSIE. ‘Gutsy’: “Geen politieke campagne, gewoon goeie vibes”

André Hazes geeft verslaving toe in trailer van docureeks: "Als ik nu niet meer wakker word, vind ik het prima"

André Hazes (28) zegt dat hij een groot probleem had met alcohol en drugs. Dat is te zien in de trailer van een documentaireserie over zijn leven, die maandag door streamingdienst Videoland is gedeeld op sociale media.

10 oktober