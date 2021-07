RECENSIE. ‘Gossip Girl’: “Een tv-icoon die haar eigen schoenen niet kan vullen”

TVNegen jaar geleden werd het lopend vuurtje van ‘Gossip Girl’ met een historische anticlimax uitgeplast. De digitale restanten van de iconische roddelblog hebben echter terug vuur gevat en bestoken nu een nieuwe generatie rijkeluiskinderen. Maar houden we nog wel van ‘gossip girl’? Of is het gewoon de zoveelste internettrol die wil niet snel genoeg kunnen blokkeren? Evelien Delgouffe zoekt in onze Kijkgids voor u uit of u deze reeks op Streamz moet streamen of skippen.

Om even alle misverstanden de wereld uit te helpen: ‘Gossip Girl’ anno 2021 is géén direct vervolg van de tienerdramareeks die we tussen 2007 en 2012 hebben leren kennen/haten/liefhebben (schrappen wat niet past). Aangezien de originele cast bedankte voor een terugkeer in eender welke vorm, gaat nu een nieuwe roddeltante de levens en geheimen van een frisse generatie Upper East Siders uitspitten en blootleggen. Met andere woorden: vaarwel Serena en Blair en welkom terug bourgeois kostschooluniformpjes en nonchalant hangen op de trappen van ‘The Met’.

Bekijk hier de trailer van ‘Gossip Girl’

Het lijkt pas gisteren dat ‘Gossip Girl’ fans wereldwijd aan het tv-toestel kluisterde en beroemdheden maakte van acteurs Blake Lively en Penn Badgley. Maar een decennium is rap gepasseerd en tijden zijn wel degelijk veranderd. De makers (dezelfde als in de beginjaren, overigens) schreven zich dan ook een kramp om de reeks zo rechtschapen mogelijk naar de wereld anno vandaag te vertalen. Minder blank privilege en weg met de eenzame excuus-homo. De cast is nu diverser qua etnische achtergrond, bevindt zich seksueel over heel het spectrum en elke andere dialoog is een poging tot maatschappijkritiek. Van het vertrouwde recept blijft over: de vertelstem van Kristen Bell, al zijn er aanzienlijk wat paralellen met het originele ‘Gossip Girl’-universum te trekken. Zo probeert Zoya Lott om als nieuwkomer van gewone komaf tot de elitaire vriendengroep toe te treden, stapt haar halfzus en ‘influencer met een broske’ Julien Calloway in de soortgelijke voetsporen van bijenkoningin Blair Waldorf en mogen we Max Wolfe gerust de nieuwe Chuck Bass en manipulator van het gezelschap noemen. We leerden in de eerste minuten dat de reeks zich afspeelt net na COVID-19 -“Dus zo ziet je gezicht eruit zonder masker?”- maar ook wie de nieuwe gossip girl is die, dit keer via sociale media, de schandelijke levens van deze invloedrijke jongelingen op z’n kop gaat zetten. Gewaagde zet. Zeker omdat de geheime identiteit van de eerste gossip girl één van de dingen was die kijkers zes seizoenen lang op het puntje van hun stoel hield.

Volledig scherm Gossip Girl © © HBO Max

Dus wat blijft er over om geboeid naar te zitten kijken? Heropgewarmde kost. Rivaliteit en trivialiteit zijn altijd twee dingen geweest waar ‘Gossip Girl’ in uitblonk. Rijke tieners die rijk zijn, het met elkaar aanleggen, ruzie maken en het weer liederlijk bijleggen. Kortom: seksgestoorde maniakken aan de drugs. Gossip Girl 2.0 probeert op dat elan verder te gaan, maar heeft de grootste moeite om zo veel giftigheid in stand te houden in een wereld die meer correct is geworden. En vooral: in een wereld die nu ‘Bridgerton’ heeft. Het minstens even schandelijke, zij het iets meer onnozele, stiefzusje van ‘Gossip Girl’ dat uitgroeide tot een instant succes. “De beste manier om over een erfgenaam te geraken, is om onder een andere erfgenaam te gaan liggen”. Bij monde van acteurs in historisch incorrecte kledingstukken en pruiken, kan zoiets nog grappig zijn. Maar komende van een groepje verveelde tienermeisjes met veel te dure handtassen in de pollen? We vrezen dat dat schip lang geleden is uitgevaren en nu ergens op de bodem van de oceaan ligt te verrotten.

Streamen of skippen? Allez vooruit, streamen! ‘Gossip Girl’ is nu eenmaal het soort show dat u met een haat-liefdeverhouding wilt opzadelen. Zowel fans van het origineel als nieuwkomers zullen minstens de eerste aflevering willen zien, gewoon om mee te zijn met de hype en de identiteit van de nieuwe gossip girl. Nog een halve reden om te kijken: Belgische actrice Lyne Renée krijgt op een gegeven moment een terugkerende rol. Ons oordeel? 4/10

‘Gossip Girl’ is te zien op Streamz en Streamz + en krijgt elke vrijdag een nieuwe aflevering.

