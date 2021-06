RECENSIE. ‘Glad IJs’: "Zouden ze bestaan, de miljonairsfamilies waarbij niemand elkaar een mes in de rug wil steken?”

TVJe eigen ontvoering in scène zetten om je familie de loef af te steken: ja, ‘t is ver gekomen bij het Kempense gezin Druyts. In de Streamz -reeks ‘Glad IJs’ maken we kennis met een bont allegaartje personages en licht absurde situaties en wordt er bovenal op hoog niveau geacteerd. Al betekent dat niet dat de serie een voltreffer is op alle vlakken. Moet u deze reeks streamen of skippen? Bram De Brabander zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

Van je familie moet je het hebben, zeker als er een pak poen mee gemoeid is. Een leuze die wel een grond van waarheid moet bevatten als je je realiteitsbeeld spiegelt aan de gemiddelde tv-series over stinkend rijke gezinnen. Achter de muren van hun majestueuze villa’s met indoor zwembad vinden steevast allerlei intriges plaats en lijkt iedereen maar aan één ding te denken: waar word ik zelf beter van? Zouden ze bestaan, de miljonairsfamilies waarbij niemand elkaar een mes in de rug wil steken? Zou het ten huize Marc Coucke allemaal peis en vree zijn?

Bij het gezin Druyts in de gloednieuwe Streamz-serie ‘Glad IJs’ is het dat alvast allerminst. De bom ontploft wanneer ‘vake’ Firmin het loodje legt en de aandelen van zijn succesvolle ijsroomfabriek naar zijn dochter Ariane (Viv Van Dingenen) gaan. Haar echtgenoot Phil ‘Frisco’ (Lucas Van den Eynde) heeft de voorbije jaren van het bedrijf een bloeiende onderneming gemaakt, maar wordt nu door z'n eigen vrouw en zoon Felix (Nico Sturm) koud gepakt wanneer zij achter zijn rug om de firma doorverkopen aan een grotere concurrent. Verraad dat Phil niet zomaar pikt en daarom besluit om de drastische middelen in te zetten: hij ensceneert z’n eigen ontvoering en wil met het geëiste losgeld een nieuw leven beginnen.

Die kidnapping - die uiteraard niet loopt zoals verwacht - is de rode draad doorheen de reeks, maar eveneens een lapmiddel om een karakterstudie te kunnen schetsen van een disfunctioneel gezin. Het is dan ook vooral als tragikomisch familiedrama dat ‘Glad IJs’ schittert - tijdens de sappige dialogen aan de keukentafel, met oneliners als “Ik ben liever een ordinaire slons dan een verwelkte kakmadam” en “Stop z’n hersenen in een vogeltje en het vliegt achteruit”. De serie speelt ook heerlijk met de façades waarachter de doorsnee Vlaming zich graag verstopt. “Ons Ariane zal dat losgeld wel betalen, wat gaan de mensen anders niet zeggen”, lacht Phil tegen z'n ontvoerder. Over al deze quotes moet u trouwens een Kempisch sausje gieten, want de reeks speelt zich af in wat op beeld een beetje het Wilde Westen van België lijkt.

Het accent maakt de personages nog grotesker, maar het plaatje blijft kloppen dankzij een heel sterke cast - tot in de kleinste bijrollen -, waarvan enkelen op topniveau staan te acteren. Met stip op één prijkt Viv Van Dingenen - één van de meest ondergewaardeerde actrices van ons land - als de hysterische mater familias, die zich tussen de zenuwinzinkingen door vooral in zelfmedelijden hult. Ook Koen De Bouw is in bloedvorm als Leon, de langharige ontvoerder met een kort lontje die al eens graag een koe neerschiet, maar ook gepassioneerd is door de Italiaanse keuken. “Ge gaat toch geen ajuinen gebruiken voor een tomatensaus", fulmineert hij in het openingsbeeld, wanneer hij op de radio naar een recept luistert. Dat hij enkele seconden later Phil ontvoert, zet meteen de toon van de reeks, die ook grossiert in z'n subtiele surrealiteit.

Een voltreffer op alle vlakken is de serie niet. Daarvoor staat de spanningsboog niet altijd even strak gespannen, onder andere door overbodige scènes (en personages) die de vaart naar beneden halen. ‘Glad IJs’ is dus geen crème glace met alles erop en eraan, maar wel een degelijke dame blanche, met vers gedraaid vanille-ijs, maar met chocoladesaus uit een flesje van de supermarkt.

Streamen of skippen? Streamen! ‘t Is al even geleden dat een Vlaamse reeks zo verrassend uit de hoek kon komen. Ideaal kijkvoer voor tijdens de tv-luwe zomermaanden. Ons oordeel? 8/10

‘Glad IJs’ is op dit moment te zien op Streamz en wordt later ook uitgezonden op VTM.

