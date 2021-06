RECENSIE. Genera+ion: tienergeilheid was nog nooit zo slaapverwekkend

Net zoals we bij het inslaan van avocado’s in de supermarkt willen weten waar ze vandaan komen en in welke omstandigheden ze geteeld werden, zijn we dezer dagen minstens even kritisch voor inhoud met een regenboogvlaggetje. En zeker als het nog Pride Month is en bedrijven al eens de vlag durven uithangen, gewoon omdat het bon ton is. Maar HBO Max, die eerder al de queer dramaseries ’Euphoria’ en ‘We Are Who We Are’ op ons afvuurde, ging gelukkig bedachtzaam te werk. Het feit dat het scenario voor ‘Genera+ion’ (uitgesproken als ‘generation’) geschreven werd door een generatie overschrijdend duo bestaande uit een 17-jarige Amerikaanse tiener en haar homoseksuele vader toont aan dat ‘regenboogopportunisme’ hier niet op de agenda stond. Bovendien klom Lena Dunham, die met ‘Girls’ eveneens haar eigen levensverhaal in een tv-serie goot en daarmee uitgroeide tot een stem van haar generatie, aan boord als producent. En het zijn deze kleine kwaliteitsvinkjes die ons het gevoel geven dat het wel snor zit met de authenticiteit van deze avocado.

Maar is ie ook à point? De reeks vertrekt vanuit een mysterieuze gebeurtenis waarbij één van de personages (we weten nog niet wie) aan het bevallen is in een toilet in een winkelcentrum. Waarna we heen en weer in de tijd springen en de personages beter leren kennen. Lang duurt het niet om uit te vlooien dat ‘ruimdenkend zijn’ de fabrieksinstelling is van deze schoolgaande jeugd. Het is duidelijk wat -of wie- ze willen. Labels? Gen Z doet er niet aan. Het personage van Nathan, die er een opvallend hechte band met z’n tweelingzus Naomi op nahoudt en een nog intiemere met haar vriend Jack, lijkt comfortabel zijn biseksualiteit te beleven ook al zit hij tegenover z’n elitaire ouders nog steeds in de kast. En Chester, die meteen de toon zet door als een 90’s supermodel in een regenboogtopje over de speelplaats te paraderen, kan in dit script én een populaire waterpolospeler én openlijk homo zijn zonder daarvoor in de toiletten in elkaar getimmerd te worden. Als iets deze jeugd in de weg staat, is het zelden een gebrek aan zelfvertrouwen, maar de conservatieve omgeving van leerkrachten en ouders waarin ze provocatief gedijen. Zoals één van de moeders het op een gegeven moment nogal wanhopig stelt: “Er was een tijd dat mensen gewoon normaal waren”.