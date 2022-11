RECENSIE. ‘Geldwolven’: “Dit is niet de beste reeks met Tom Van Dyck in de hoofdrol, al bestaan er slechtere comebacks”

TV RECENSIE. ‘The Crown 5': “Een teleurstel­len­de Queen, een akelig echte Diana en een toepasse­lij­ke zoektocht naar relevantie”

Charles die wil terugkomen als een doosje tampons, koninklijke kinderen die de scheiding aanvragen, de tenen van Fergie die een zabberbeurt krijgen en de wraakjurk van Diana. De gespecialiseerde pers had begin jaren 90 een vette kluif aan het Britse koningshuis en hetzelfde geldt nu ook voor de makers van ‘The Crown’. Is dit nieuwe vijfde seizoen van de Netflix-hit de letterlijke nagel aan de kist van de Queen? Of kan het in tegenstelling tot de monarchie wel nog z’n bestaansrecht rechtvaardigen? Vanaf morgen kan u zelf een oordeel vellen - dan verschijnen de tien afleveringen integraal op Netflix - maar onze recensente Evelien Delgouffe deelt nu al haar mening in onze ‘Kijkgids’.

8 november