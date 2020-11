RECENSIE. ‘Free Love Paradise’: “Toch weer een tieten- en kontenshow”

TVOnze tv-recensent Jelle Brans laat zijn kritische blik vallen op elk nieuw programma. Meteen na uitzending lees je z’n mening in ‘Gezien’. Vandaag: ‘Free Love Paradise’, een beetje ‘Temptation Island’, maar dan omgekeerd: vreemdgaan wordt net aangemoedigd. “Zowat al deze vrijdenkende jongelingen leken geïnteresseerd in een trio, zij het dan uitsluitend eentje van de ‘1 man + 2 vrouwen’ -variant.”

In onze reeks ‘Corona heeft ook z'n goeie kanten’ konden we u eerder al melden dat ‘Temptation Island’ dit jaar niet zou plaatsgrijpen. Maar omdat ons in 2020 weinig wordt bespaard, begon gisteren ‘wél Free Love Paradise’, toch weer een tieten- en kontenshow die zich achter het beduimelde wegwerpmasker van ‘guilty pleasure’ of -erger nog- ‘sociaal experiment’ verschuilt. Omsingeld door een roedel bronstige vrijgezellen mogen drie Vlaamse en drie Nederlandse koppels hun relatie gaan testen op een exotische locatie. De twist? Ze hoeven dit keer niét aan de temteesjen te weerstaan, wel integendeel. De koppels hebben namelijk ergens gehoord dat monogamie niet meer van deze tijd is, en dat mogen ze in dit programma naar hartelust gaan uittesten.

In de eerste aflevering kwam het tegen de verwachtingen in nog niet meteen tot ketsen, wel werd er veel gekwekt over de merites van vrije liefde. Zowat elk koppel leek bijvoorbeeld geïnteresseerd in het uittesten van een trio, zij het dan uitsluitend eentje van de ‘1 man + 2 vrouwen’-variant - ja, één tampeloeres per bed zou ruimschoots volstaan voor al deze vrijdenkende jongelingen. De Nederlander Lenny zag het al helemaal voor zich: “De kamer moet mooi versierd zijn, de meiden allebei een pakje aan, en dan mag papa z’n werk doen.” De Vlaming Robin had reeds ervaring met trio’s, en zelfs ‘met vier of vijf mensen’. Zijn vriendin pruttelde tegen: “Dat was geen quattro maar een trio.” - een wiskundig vraagstuk dat tot nadenken stemde.

Je ziet al van ver komen wie dé sterren van deze reeks gaan worden: het Antwerpse koppel Gaêtan en Cristina, alsook het antwoord op de vraag ‘Wat als de plastische chirurg van Fabrizio en Pommeline er met zijn klak naar had gesmeten?’ Zelf ga ik ook met m’n klak smijten naar een conclusie: op het eerste zicht lijkt ‘Free Love Paradise’ me iets minder plat dan ‘Temptation Island’, al is dat een beetje als zeggen dat doodslag iets minder erg is dan moord.

Oh ja, dit programma over vogelen met vreemden wordt gepresenteerd door Sean Dhondt. Je kan veel van 2020 zeggen, maar niet dat het geen kittig gevoel voor humor heeft.

