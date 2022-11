RECENSIE. ‘FOMO’: “Een influencer laten poseren met andermans afgestroopte gezicht? De makers van ‘Saw’ zouden niet durven”

TVAfgelopen zomer werden onze Vlaamse bioscopen getroffen door ‘FOMO’. De horror/slasherfilm van eigen bodem (te zien op Streamz) met onder meer ‘De Verraders’-deelnemers Nora Dari en Jamie-Lee Six was uw angst om iets te missen echter niet waard en stond naast een vettige scalpeerscène en wat in het rond spetterende ingewanden vooral bekend voor een gruwelijk gebrek aan een spanningsboog of een slot. Die ontknoping werd dan ook voor Streamz bewaard, dat nu met vier afleveringen het verhaal van de influencers die vastzitten in een bos en één voor één worden uitgemoord verderzet. Of dit vervolg met Ian Thomas dit keer wel z’n hype kan waarmaken? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.