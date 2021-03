RECENSIE. ‘Flikken BXL’: “De voice-over klonk dramatischer dan Oprah Winfrey tijdens haar interview met Meghan”

TV Verleiders geven seksuele opvoeding aan kinderen in ‘The Bacheloret­te’

9:12 'Wat is sperma?', 'Wat is een ander woord voor vagina?' en 'Hoe weet je dat iemand verliefd op je is?'. De verleiders zweten peentjes in 'De Bachelorette' vanavond, want ze moeten seksuele opvoeding geven.