RECENSIE. ‘Django’: “Deze spaghettiwestern met Matthias Schoenaerts is helaas niet al dente”

TV Pittige discussies doen Kevin uit ‘Boer zkt vrouw’ twijfelen: “Misschien toch de verkeerde keuze gemaakt?”

Wat een romantisch weekendje in Gouda had moeten worden, draaide uit op een serieuze teleurstelling voor boer Kevin (28) en z’n uitverkorene Jana (27). De spanning tussen hen was te snijden, waardoor Kevin plots begon te twijfelen aan z’n keuze. In TV Familie legt hij uit wat er aan de hand was. En had hij achteraf gezien niet beter voor een andere kandidate gekozen? “Ik moest de finale keuze maken. Niemand anders.”