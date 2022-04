RECENSIE. ‘Dirty Lines’: “Tussen het robuuste gekreun van de sekslijnen door verrassend educatief”

Kabouter Plop bestaat exact 25 jaar: "Een tv-show zoals 'Plop Zoekt Plop'? Geen denken aan!"

Feest in het Kabouterbos, want Kabouter Plop bestaat 25 jaar. Dat vieren ze met een nieuwe show, waarmee ze heel Vlaanderen doorkruisen. Een primeur ook, want voor het eerst heeft Walter De Donder de show helemaal zelf in elkaar gestoken. Aan stoppen denkt hij nog lang niet. "Ik vind het jammer dat veel Studio 100-figuren hun vleugels uitslaan, maar voor ons hoeft een tv-show ‘Kabouter Plop zkt Kabouter Plop’ nog lang niet”, vertelt aan reporter Jarne in een nieuwe Showbits.