RECENSIE. ‘De Wonderjaren’: “Ook als ouder zou ik niet gelukkig worden van houterige filmpjes over opruimen”

Showbizz Leen Dendievel niet te spreken over vraag in ‘De Zevende Dag’: “De ‘deadname’ van Petra De Sutter vermelden is not done”

22 maart Actrice Leen Dendievel (37) is niet te spreken over wat er gisteren in ‘De Zevende Dag’ op Eén is gebeurd. VRT-journalist Lieven Verstraete (58) vermeldde de ‘deadname’ - de geboortenaam van een transpersoon - van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (57) in een van zijn vragen. De VRT verklaart ondertussen dat alles is uitgepraat tussen beide partijen. “Lieven had zeker niet de bedoeling om te kwetsen.”