RECENSIE. ‘De Omgekeerde Wereld’: “Een quiz van een bedroevend niveau”

TV Deze week in ‘Familie’: duikt slechterik ’Simon’ straks weer op in het leven van Stefanie?

6:16 Niets dan verrassende wendingen deze week in ‘Familie’. Hamvraag is niet meer of maar wanneer Marie-Rose (Martine Jonckheere) voor de derde keer opnieuw zal opduiken in de VTM-soap. Deze week komt daar nog eens de dreigende schaduw van Simon (Bram Verreth) bij. Wanneer Stefanie (Jasmijn Van Hoof )haar inkopen gaat doen vangt ze een glimp op van iemand die op Simon lijkt.