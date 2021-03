RECENSIE. ‘De Klas’: “De trauma’s van het middelbaar”

Nostalgie: optredens uit legenda­risch muziekpro­gram­ma Countdown vanaf nu op YouTube

5 maart Veertigers en vijftigers, spits de oren. Sinds 1 maart is een nieuw YouTubekanaal online gegaan met daarop optredens uit het legendarische Nederlandse muziekprogramma Countdown. In de jaren tachtig was het Veronica-programma ook bij ons erg populair. Vlaanderen keek toen nog massaal naar de Nederlandse zenders, iets waar met de komst van VTM in 1989 een einde aan kwam.