RECENSIE. ‘De Anderhalve Meter Show’: “Meta-onzinnigheid van de betere soort”

Een goeie sketch navertellen is even zinvol als een doelpunt van Lukaku uitbeelden via moderne dans, maar we doen een poging: de eerste mop draaide rond een Kevin die plande zich van het leven te beroven middels een sprong in het zwerk. Zijn flat bevond zich echter op de eerste verdieping, wat volgens een behulpzame politieagent niet hoog genoeg was: ‘Ge staat met moeite anderhalve meter van de grond!’ Tegelijkertijd ontspon er zich een discussie tussen twee bemoeizieke buurvrouwen van de suïcidale Kevin, die elk hun balkon aanprezen als hét ideale afstapje voor een doodssprong. Als beeldspraak voor deze bevreemdende tijden was het er boenk op, en als sketch was het gewoon erg goed gevonden, zoals het merendeel van de witzen in ‘De Anderhalve Meter Show’. Dat op zich kan al een triomf genoemd worden voor Jelle De Beule en Rik Verheye, de medebedenkers en belangrijkste acteurs van dit temidden van de coronapandemie haastig bij elkaar geschreven programma.