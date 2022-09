RECENSIE. ‘Dahmer’: “Na twintig minuten wilden we vooral iets vrolijkers opzetten”

TV Flo Windey heeft het over drugs in nieuw seizoen van ‘faqda’

Flo Windey (27) gaat in de nieuwe reeks van ‘faqda’ op zoek naar antwoorden die zij en haar generatiegenoten zich stellen over drugs. Zo wordt in de driedelige reeks gevraagd waarom we niet praten over drugs, of we drugs verkeerd gebruiken en of het tijd is voor verandering.

19 september