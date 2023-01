RECENSIE. ‘Copenhagen Cowboy’: “Deze arthouse superheldin doet de vrouwen van Marvel op simpele stoeipoezen lijken”



TVWie ‘Borgen’ al volledig binnenstebuiten heeft gekeerd en zin heeft in meer Deense delicatessen kan dezer dagen z’n hartje ophalen aan ‘Copenhagen Cowboy’ op Netflix. De zesdelige neon-noir-reeks komt uit de koker van ‘Drive’-regisseur Nicolas Winding Refn en vertelt alweer een verhaal van een wraakengel die kopstukken van de criminele onderwereld moet trotseren in een symfonie van seksueel geweld, synthpop en stilistische camerabewegingen. Of deze Deense filmmaker -die weleens het liefdeskind van David Lynch en Quentin Tarantino wordt genoemd- ook in serievorm z’n ei kan leggen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.