RECENSIE. ‘Buurman, Wat Doet U Nu?’: “Geen iconische interviewster, wel veel natuurlijke flair”

4 mei Bij de aankondiging van de reboot van ‘Sex And The City’ bleek de grote afwezige Kim Cattrall (64) te zijn, die de rol van de wulpse Samantha Jones speelde. Hoe haar rol in de reeks zou worden ingevuld, bleef lange tijd een mysterie. Nu blijkt dat de revival toch een vervanger gevonden zou hebben voor haar personage. Of zeg maar vervangers: maar liefst drie nieuwe rollen zouden het gat in de vriendinnengroep moeten vullen.