RECENSIE. ‘Big Brother’: “Voorspelt weinig goeds dat dit het spannendste was uit 4 dagen beeldmateriaal”

Maandenlang aan je huis gekluisterd zitten, met enkel je scherm als belangrijkste communicatie met de buitenwereld: straf toch, wat die kandidaten van ‘Big Brother 2021' moeten meemaken. In de aftrap, gisteren op VIER, maakten we kennis met de vier Vlamingen en vier Nederlanders die de komende maanden aan de ‘moeder aller realityprogramma’s’ zullen deelnemen. Al viel het qua diepgaande kennismaking wat tegen: van de twee uur uitzending werd zowat de helft gespendeerd in een studio, alwaar Peter Van de Veire en zijn Nederlandse collega een eind weg lulden met familieleden van de kandidaten, voormalige ‘Big Brother’-bewoners (hey Betty!) en psychologen. Want één ding bleek dus op die 20 jaar niet veranderd: ‘Big Brother’ opereert nog steeds onder het lachwekkend mom van een ‘psychologisch experiment’. Dit terwijl - een ruwe schatting - zo’n 97% van de kijkers gisteren toch afstemden in de hoop op ruzie en tepels. Ruzie was er blijkbaar nog niet in de eerste vier dagen, ook tepels bleven buiten beeld. Dit allicht tot grote opluchting van een van de vrouwelijke kandidates, die een grote angst bleek te hebben om naakt gefilmd te worden. Dan doe je maar mee aan ‘Big Brother’ natuurlijk. ‘Ze heeft een onzekerheid naar haar lichaam toe vanwege social media’, brabbelde Lotte Vanwezemael in de studio. Peter Van de Veire knikte, zij het wat voorzichtig.