RECENSIE. ‘Avenue 5 (2)’: “Eindeloos entertainend hoe deze personages elkaar op nieuwe manieren de huid blijven vol schelden”

TV Natalia maakt tussenstop voor dochtertje in ‘Het jachtsei­zoen’: “Dag lieve schat, kijk een helikopter!”

In het VTM-programma ‘Het jachtseizoen’ slaan telkens twee BV’s samen op de vlucht, terwijl ze uit de klauwen van de drie jagers, Laura Tesoro, Jamie-Lee Six en Maarten Cop, proberen te blijven. Natalia en Bart Kaëll schakelen de grote middelen in en weten te ontsnappen via een helikopter. Ze landen vlak bij het huis van de zangeres, waar onverwacht bezoek haar al staat op te wachten. Natalia geniet van wat qualitytime én Bart Kaëll van lekker eten en drinken. “Hmm, kaviaar", klinkt het.

12:25