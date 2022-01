Rebelse tieners en de eerste zwarte Anne Bolyn: dit zie je deze week op Netflix, Disney+ en Streamz

TVEen nieuw jaar, een nieuwe reeks programma’s om te bekijken via de streamingdiensten. Dit zijn de ideale programma’s om deze week te bingewatchen op Netflix, Disney+ en Streamz terwijl je de vele feestmenu’s nog altijd aan het verteren bent.

NETFLIX

‘Rebelde’ - vanaf 5 januari 2022

De nieuwe Netflixreeks ‘Rebelde’ volgt een groep creatieve studenten die studeren aan de muziekschool. Tussen de typische romantische en vriendschappelijke ontwikkelingen door, moeten ze ook afrekenen met een mysterieuze gemeenschap die hun muzikale dromen in de kiem wil smoren.

‘Hype House’ - vanaf 7 januari

Het zijn prille twintigers, maar toch wonen ze in luxevilla’s van miljoenen dollars. Netflixreeks ‘Hype House’ werpt een blik op het luizenleventje van de grootste sterren op sociale media, die hun fortuin gewoon via het internet konden oprapen.

‘Four to Dinner’ - vanaf 5 januari 2022

Deze romantische komedie pakt het ietsje anders aan dan andere films in het genre: het concept ‘soulmates’ gooien ze namelijk compleet de deur uit. We volgen het verhaal van drie jonge mensen, die in verschillende onderlinge combinaties met elkaar op date gaan en relaties beginnen.

DISNEY+

‘Big Sky’, seizoen 2 - vanaf 5 januari 2022

Wanneer privédetectives Cassie Dewell en Jenny Hoyt weer samen gaan werken om een autowrak net buiten Helena, Montana, te onderzoeken, ontdekken ze al snel dat de zaak niet zo eenvoudig is als het lijkt. Terwijl ze het raadsel van het ongeluk ontrafelen stoten ze op een groep nietsvermoedende tieners, een jongen die in het verleden flirtte met Jenny en een buitenstaander die op zoek is naar antwoorden.

‘Antlers’ - vanaf 5 januari 2022

Een klein mijndorpje wordt geteisterd door mysterieuze gebeurtenissen. Wat aanvankelijk lijkt op enkele aanvallen van een wild dier, blijkt veel duisterder te zijn dan dat. Een leerkracht ontdekt dat niet alleen één van de jongetjes uit haar klas, maar misschien wel de hele gemeenschap in gevaar is. Ze zoekt hulp bij de inwoners van het lokale reservaat, die ervaring hebben met het bovennatuurlijke...

‘A Confession’ - vanaf 5 januari 2022

‘A Confession’ vertelt het waargebeurde verhaal van een vermiste, Britse vrouw, en de inspecteur die naar haar op zoek gaan. Sian O’Callaghan is 22 jaar wanneer ze na een nachtje uit niet meer thuiskomt. Agent Steve Fulcher (Martin Freeman, bekend uit ‘Sherlock’) denkt dat ze ontvoerd is, en is vastberaden om haar levend terug te vinden.

‘Anne Boleyn’ - vanaf 3 januari 2022

Jodie Turner-Smith (‘Jett’, ‘Queen & Slim’) schittert als Anne Boleyn in deze nieuwe historische reeks. Anne Boleyn was koningin van 1533 tot 1536 en één van de meest beruchte vrouwen van Henry VIII, wat wel wat betekent als je weet dat hij er in totaal zes heeft gehad. De serie focust op de laatste maanden van haar leven, waarin ze beschuldigd wordt van verraad aan het koningshuis.

‘Shadow in the Cloud’ - vanaf 5 januari 2021 op Streamz+

De Tweede Wereldoorlog is in volle gang. Een pilote reist per Boeing met uiterst vertrouwelijke documenten aan boord. Onderweg komt ze tot de ontdekking dat een sinistere aanwezigheid meereist. Ze poogt haar koppige kompanen hiervoor te waarschuwen.

‘Out of Death’ - vanaf 5 januari 2021 op Streamz+

Wanneer de rouwende Shannon Mathers (Jaime King) het as van haar vroegtijdig overleden vader uitstrooit in het bos, is ze getuige van een politieagent die een ongewapende man neerschiet en vermoordt. Ze legt alles vast met haar telefoon voordat ze ontdekt wordt. Ze vlucht vervolgens de bossen in en weet ternauwernood aan de moorddadige agent te ontsnappen. Als ze de gepensioneerde politieagent Jack Harris (Bruce Willis) tegenkomt, vraagt ze hem om hulp.

