Realityserie rond Famke Louise en Denzel uit ‘Love Island’ komt er deze maand nog aan

De serie volgt onder meer de zwangerschap van Famke, van de zware tot de bijzondere momenten, op de voet. Ook is de zoektocht naar een nieuw huis, de verhuis en alles wat daarbij komt kijken exclusief te zien. Verder delen Famke en Denzel ook alles over hun carrièreplannen. “We zijn gewoon altijd onszelf en het feit dat er camera’s bij komen kijken, verandert daar niets aan. Dat wat je ziet in de show is hoe we in het echt ook gewoon zijn.”

Gender reveal

Het absolute hoogtepunt van ‘Famke & Denzel: een nieuw begin’ is ongetwijfeld de gender reveal van het koppel. Het geslacht van het kindje kennen we ondertussen al, maar in de reeks onthult Famke in een van de laatste afleveringen of ze een meisje of een jongetje krijgt. Daarnaast zijn er nog zaken die het stel met hun volgers wil delen. Volgens Denzel zou de realityreeks namelijk het begin kunnen zijn van een serie die uit meerdere seizoenen bestaat. “Dit is seizoen één, dus wie weet volgt er nog meer. Onze focus ligt nu vooral op de baby. We moeten er eerst voor zorgen dat alles voor en na de geboorte goed gaat met de kleine. In de toekomst zien we wel of er een seizoen twee komt. Het zou ook leuk zijn om dit later terug te kijken met de kleine.”