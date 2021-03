Realityreeks over Zweedse avontuur Staf Coppens vanaf 5 april op tv

Een camping in Zweden openen, het was al langer een grote droom van Staf Coppens en z'n gezin. En dus vertrok de presentator in oktober 2020 richting het hoge Noorden om die droom waar te maken. In de realityreeks ‘Camping Coppens - Op Weg naar Zweden’ vertelt Staf persoonlijk hun verhaal achter dit life changing avontuur. Met een camera in de hand en af en toe een ploeg in hun kielzog, neemt hij iedereen mee in hun mooiste, maar ook hun moeilijkste momenten van de voorbije maanden in Zweden. Want bekende Vlaming of niet: ook voor Staf blijkt de weg naar de grote droom een calvarietocht te zijn van onverwachte wendingen en momenten van wanhoop. “Het voorbije jaar is een onvergetelijke rit geweest, met niet alleen mooie momenten, maar ook onverwachte tegenslagen en hobbels op de weg”, klinkt het bij Staf. “We hebben ook nog een lange weg te gaan, met het vooruitzicht van onze eerste campingzomer. Maar wat zeker is, is dat we als gezin veel hechter geworden zijn.”