REALITYCHECK. Zoveel haalde Diaz op voor het goede doel en dit denkt Presley over Donna en Nico in ‘Temptation Island: Love or Leave’

We’re not judging, but she is!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-deelneemster Presley. © RV

De basisingrediënten van ‘Temptation Island: Love or Leave’ zijn met vier koppels, twaalf single mannen en evenveel single ladies dezelfde als altijd. Nieuw is wel dat de singles deze keer écht op zoek zijn naar een lief en dus dubbel zo gemotiveerd zijn om de koppels uit elkaar te halen. Onder de vrijgezelle dames bevindt zich ook de Nederlandse Presley (26). Als verleidster had ze nooit meegedaan met de ‘ultieme relatietest’, maar in dit concept wilde ze wel haar kans wagen. En zo komt het dat we deze avontuurlijke, sportieve en zelfverzekerde dame momenteel volop haar band met Nico zien uitdiepen. “Het klikte haast onmiddellijk tussen ons, en dat vond ik erg fijn”, vertelt Presley in een exclusief gesprek met jullie favoriete reality queen. “Nico vroeg me tot nu toe al enkele keren mee op date, waardoor ik ook leuke uitjes buiten de villa had. Daarbij hebben we al heel wat afgelachen. Qua humor zitten we echt op dezelfde golflengte. Daarnaast kunnen we goed met elkaar praten.”

“Ik weet niet goed of ik die klik met Nico verwacht had. Toen we de vier koppels zagen staan, gingen er zoveel verschillende emoties door me heen. Ik weet nog dat ik vooral dacht dat ik mijn tekst niet mocht vergeten”, lacht Presley. “Na twee dagen merkte ik gelukkig iets meer van mijn omgeving op, en ontstond ook die bewuste klik met Nico. Nochtans is hij qua uiterlijk niet het type waar ik doorgaans op val”, legt de Nederlandse schone uit. “Maar dat gezegd zijne: Nico is wel een knappe jongen. Soms worden mensen ook mooier of lelijker naarmate je hun innerlijk wat beter leert kennen. Op dat vlak heeft Nico me aangenaam verrast. Of ik bij hem ook op zoek ging naar liefde? Ik vind dat je niet op zoek mag gaan naar zoiets, want dan loop je de juiste persoon toch niet tegen het lijf. Het belangrijkste is dat je ervoor open staat. (knipoogt)”

Drama in crescendo

“Nico vertelde me dat Donna erg onzeker is, waardoor hun relatie niet de meest stabiele was. Dat speelde onder andere mee in hun keuze om zich op te geven voor het programma. Al weet ik nou niet meteen of hun deelname wel de meest verstandige zet was: als je romance al niet goed zit, dan maakt ‘Temptation Island: Love or Leave’ het alleen maar lastiger. En dan heb ik het heus niet alleen over wat er allemaal tijdens het programma kan gebeuren. Omdat je bekend bent, hebben mensen ook plots een mening over je. Dat kan hard binnenkomen. Enkel bij Julia en Wouter, en bij de ondertussen weggestuurde Deborah en Koen, had ik het idee dat ze sterk genoeg waren. Aylin en Efrain, Delphine en Bert, ... Voor hen is het denk ik lastiger.”

“Vooral bij Delphine en Bert: tussen hen is het echt heel heftig”, klinkt het. “Ik had echt soms het gevoel dat ik in een toneelstuk terecht was gekomen. Tussen hen lijkt het qua dramagehalte alleen maar in stijgende lijn te gaan. Ik kan nog niet al te veel verklappen, maar de komende weken staat er nog heel wat te gebeuren. Ik heb in ieder geval geen spijt dat ik meegedaan heb. Het was een unieke ervaring.”

Straffe stunt!

Volledig scherm .Diaz uit 'Ex on the Bach: Double Dutch' en 'Celebs gaan daten', Radja Nainggolan en de grote baas van tattooketen 'Goons & Queens'. © rv

Onze favoriete realitytijger Diaz - die deelnam aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en ‘Celebs Gaan Daten’ - heeft z’n leven over een andere boeg gegooid. Tot voor kort was hij immers aan de slag als fabrieksarbeider, maar sinds een dikke week mag hij zichzelf ook officieel de uitbater noemen van het gloednieuwe ‘Goons & Queens’-filiaal in Sint-Niklaas, een tattoo- en piercingstudio.

Om die opening luister bij te zetten, pakte Diaz uit met een echte stunt: zo was niemand minder dan voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan afgelopen zaterdag te gast, en knoopte de goedlachse realityster daar meteen een grote actie voor ‘Kom Op Tegen Kanker’ aan vast. Tijdens het openingsweekend kostte iedere (kleine) walk in tattoo vijftig euro en diende de daarbij horende opbrengst om de strijd tegen kanker mee te ondersteunen.

“We hebben in totaal drieduizend euro opgehaald voor ‘Kom Op Tegen Kanker’. Binnenkort gaan we deze cheque aan de organisatie overhandigen. Dit een goed doel dat niet alleen de hele ‘Goons & Queens’-familie nauw aan het hart ligt, maar ook Radja Nainggolan. Hij zal tijdens deze overhandiging dus ook aanwezig zijn.”

Well done!

Demi <3 Daan. En dat zonder scooter!

Volledig scherm 'Temptation Island 2019': Nederlanders Demi en Sidney namen toen als koppel deel. © RV

Ze nam in 2019 met haar toenmalige vriendje Sidney deel aan ‘Temptation Island’, maar de ultieme relatietest bleek geen goed idee voor de Nederlandse Demi Rutting. De relatie met Sidney - die vooral opviel dankzij z’n gegooi met meubilair, semi-racistische uitspraken aan het adres van verleider Gaetan en z’n geneut dat ie voor Demi op een scooter reed terwijl het regende - liep spaak. Gelukkig ging Demi ondertussen voor een upgrade. Sinds kort heeft ze immers een relatie met de ontzettend gespierde Daan.

Demi’s nieuwe lover werkt als fitnesscoach en personal trainer. Aan lovereality.nl geeft Demi wat meer toelichting bij haar nieuwe relatie. “Ik heb Daan leren kennen via Instagram”, zegt ze. “Ik ben voor hem gevallen omdat ik op zo’n bizar goed en fijn niveau met hem kan communiceren. We kunnen alles bespreken en ik voel me, in de zes maanden dat ik Daan ken, zo ontzettend op mijn gemak bij hem.”

“Hij maakt me daarnaast heel erg aan het lachen, en ik voel me ook heel erg tot hem aangetrokken. Hij is heel erg bezig met mindset en gezondheid. Exact datgene waar ik nu ook mee bezig ben. Het stond niet op de planning, maar we zijn heel spontaan naar elkaar toe gegroeid, en zijn nu echt samen.”

Pif poef paf, momenteel is’t af!

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': Shani en Davey leerden mekaar tijdens het meest recente seizoen van het programma kennen. Ze vormden een tijdje een koppel, maar nu zit er een kink in de kabel. © RV

Het leek de voorbije weken al meermaals kantje boordje, maar op dit moment zijn ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-koppel Shani en Davey niet langer samen. Dat vertelt Shani in een gesprek met de Nederlandse YouTube-ster Nick Eshuis. “Het probleem is dat we allebei soms andere keuzes maken in het leven. En dat weegt gewoon heel hard op onze relatie”, aldus Shani. “We zijn alle twee bekende personen en iedereen wil dat gewoon kapotmaken. Iedereen ziet Davey ook als een bedrieger, terwijl hij echt een goede man is voor mij.”

Hoewel er nog heel veel liefde is tussen Shani en Davey - die wel beiden alle foto’s van hen samen hebben verwijderd op hun sociale media - beslisten ze om eventjes de pauzeknop in te duwen in hun relatie. “Ik hoop dat het goed komt, want ik hou echt met heel mijn hart van hem. Maar met sommige situaties kan ik gewoon niet omgaan”, klinkt het.

Het hele gesprek - waarin Shani ook zegt dat ze Davey niet van de trap heeft geduwd, ook al hadden we dat volledig begrepen - kan je hieronder bekijken.

Een nieuwe kans op liefde voor Aleksandra

Volledig scherm Aleksandra won het eerste seizoen van de Vlaams-Nederlandse 'Love Island'. © RV

Nu haar ex Denzel een koppel vormt met zangere Famke Louise, is ook Aleksandra klaar voor een nieuwe man in haar leven. Die hoopt ze nu te vinden gedurende het vierde seizoen van ‘Love Island Polen’, waar haar roots liggen. Via Instagram is te zien dat ze als bombshell de villa binnen gaat.

In de korte video op de instagrampagina van ‘Lov Island Polen’ waarin Aleksandra zich voorstelt, vertelt ze - naar het schijnt, ons Pools is roestig - dat ze op zoek is naar een lange man die haar aan het lachen maakt en een gevoel van veiligheid geeft. Ook steekt ze niet onder stoelen of banken dat ze al eens eerder mee heeft gedaan aan dit programma: “Ik heb toen gewonnen, maar dat sprookje was al snel weer voorbij.” AUWTCH.

Deze dames zoeken hun perfecte match...

Volledig scherm 'Are You The One: de perfecte match' - vrouwelijke kandidates. VLNR bovenaan: Yasmin, Maartje, Damiët, Rabia, Dividivi. VLNR onderaan: Shanice, Michèle, Faby, Irene, Floor. © RV

Vanaf 17 oktober - om 19u00 ‘s avonds, om precies te zijn - is de eerste Nederlandse versie van ‘Are You The One?’ te zien op MTV. Twintig singles (tien dames en tien heren, nvdr) zoeken naar hun perfecte match en hopen samen 200.000 euro mee naar huis te nemen, én ware liefde te vinden. Maar wat als je verliefd wordt op een kandidaat die niet jouw perfecte match blijkt te zijn? Ga je dan voor de liefde of voor het spel? Deze tien dames zoeken het uit...

En deze mannen ook!

Volledig scherm 'Are You The One: de perfecte match' - mannelijke kandidaten. VLNR bovenaan: Boudewijn, JB, Maxim, Nuri, Jaap. VLNR onderaan: Jamal, Délano, Tycho, Joey, Ivo. © RV

Omdat MTV nog niet inzet op een volledig lesbische cast, werden er ook tien heren gezocht voor het allereerste Nederlandse seizoen van ‘Are You The One’. Met tien mannen die er allemaal uitzien alsof ze bijklussen als model moet dat ongetwijfeld vuurwerk opleveren, al kijkt jullie favoriete reality queen vooral uit naar de passage van de 26-jarige Ivo.

Door MTV in de markt gezet als een grote, vriendelijke knuffelbeer die - naast z’n wekelijks bezoek aan de barber shop - op zoek is naar een lieve en zachte vrouw. Al kennen échte realityfans hem ongetwijfeld ook als de ex van Tessa, die ooit deelnam aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Soms moet je het echt niet ver gaan zoeken, toch?

