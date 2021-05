REALITYCHECK. Zo gaat het met Diaz na z’n ongeval en de mislukte operatie van ‘Temptation’ Amber

REALITYCHECK‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld . Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Diaz na z’n zware ongeval: “Auto perte totale, zelf enkel een whiplash”

Volledig scherm Diaz nam eerder deel aan 'Ex on the Beach: Double Dutch' en 'Celebs gaan daten'. © SBS Belgium

Eerder deze week kon je nog lezen hoe onze favoriete realitytijger Diaz - bekend van z’n deelname aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en ‘Celebs gaan daten’ voor een bijzonder spectaculair ongeval zorgde. De wagen van Diaz ging overkop, de realityster zelf kwam er gelukkig met de schrik vanaf. “Heel stom, maar ik ben in slaap gevallen achter het stuur”, legt Diaz uit. “Ik had niet gedronken, ‘t was puur van vermoeidheid. Ik was eerder die dag gaan werken, had vervolgens muziekopnames gehad... Toen ik daarna naar huis ging, liep het mis. Nadat ik indommelde, ben ik tegen een drietal wagens gebotst. Daar zit ik wel mee in mijn maag. Ik heb iets van iemand anders beschadigd, terwijl dat totaal mijn bedoeling niet was.”

Na z’n aanvaring met die auto’s, botste Diaz vervolgens tegen een bouwcontainer. “Door die klap is mijn wagen overkop gegaan. Ik ben wakker geworden terwijl mijn auto aan het tollen was. Toen de auto eenmaal stillag, besefte ik al snel dat ik mezelf moest bevrijden. Mijn panoramisch dak was versplinterd, dus ik had een hele regen aan glasscherven moeten ontwijken. En terwijl ik daar ondersteboven hing, rook ik een benzinegeur. Ik heb toen mijn raampje ingeslagen, mijn gordel losgemaakt en kon mezelf zo redden.”

Even later kwam ook de politie ter plaatse. “Zij stelden vast dat ik brute pech had. Ik reed niet te snel. Dat werd bevestigd door een chauffeur die achter mij reed. Ook een alcohol - en drugtest waren negatief. Mijn auto is wel perte totale, maar da’s het minste. Ik leef nog. Ondertussen ben ik ook even langs het ziekenhuis geweest. Aanvankelijk dacht ik dat het niet nodig was, maar ik heb me toch laten overhalen. Bij die controle is gebleken dat ik er, buiten stijve ledematen en een whiplash, niets aan heb overgehouden.”

“Weet je waar ik ook dankbaar om ben? Dat die agenten zo chill waren tegen mij”, aldus Diaz nog. “Zoals ik daarnet al zei: ik was bezig geweest met opnames voor een nieuw nummer. En dat heet ‘Nique la police’ (‘F*ck de politie’, nvdr) . Enkele van die agenten wisten dat. ‘t Had dus heel anders kunnen aflopen. (lacht)”

Voor wie geld te veel heeft...

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': kandidate Sem. © RV

Om een of andere bizarre reden altijd al gedroomd van een videoboodschap van een realityster? Look no further, want dankzij Sem kan die lang gekoesterde wens eindelijk in vervulling gaan. Wie geen idee heeft wie Sem is: zij kwam in het meest recente seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ aangespoeld als de ex van Dusty. En dat is blijkbaar genoeg claim to reality fame om vijftig euro per boodschap te vragen. Geïnteresseerden kunnen op deze link klikken.

De mislukte borstvergroting van Amber

Volledig scherm 'Temptation Island'-verleidster Amber. © Kristof Ghyselinck

Nop, het leven is niet alleen maar zonnestraaltjes en regenbogen. Of geslaagde schoonheidsoperaties. Vraag maar aan ‘Temptation Island’-verleidster Amber. Zij liet in 2017 haar borsten vergroten, maar is niet helemaal tevreden met het resultaat. “Ik heb geen spijt dat ik een borstvergroting gedaan heb, wel dat ik ze bij een bepaalde kliniek heb laten doen”, klinkt het. “Ze hebben het immers niet goed gedaan en het was bovendien duurder dan bij andere klinieken. Dus ik wil ze graag opnieuw laten doen. Mijn borstvergroting werd via mijn oksel gedaan en achter de spier gezet. De ene hangt zeker 3 à 4 centimeter lager dan de andere. Dit is trouwens van voor de zwangerschap. Al na de eerste maand van de operatie had ik dit al.”

Amber probeerde haar probleem te laten corrigeren, maar dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan. “Ze zeiden in de kliniek dat dit enkel te corrigeren was via de tepel. Maar dat deden zij niet omdat zij enkel via de oksel werken. Dus ze konden niets doen voor mij. Ik ergerde me er kapot aan en werd nog onzekerder dan voordien. Zeker omdat je het ook kon zien in bikini’s en wanneer ik geen beha droeg. Ik vond dat ze meer mochten doen voor me, zeker voor dat geld.”

Shirley, is it you?

Volledig scherm Shirley uit 'Ex on the Beach: Double Dutch' nam eerder deel aan 'Temptation Island VIPS'. In die realityreeks, die bij ons te zien was op Play5, zag ze er een béétje anders uit... © RV

Eerlijk is eerlijk: wij moesten ook twee keer met onze ogen knipperen voor we zeker waren. Maar jawel, de Shirley die afgelopen zondag aanspoelde in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ als ex van Robin, is wel degelijk dezelfde dame die in 2019 met haar toenmalige vriend Damian meedeed aan ‘Temptation Island VIPS’. Die relatie bleef dus niet duren, maar Shirley heeft dat gemis ondertussen wel opgevangen met de nodige verbouwingen. Zo kondigde ze in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ aan dat ze bij de dokter nét twee nieuwe pluspunten is gaan halen, werd er botox in haar voorhoofd gespoten, zijn haar traangoten gevuld, liet ze haar lippen meerdere keren opspuiten en liet ze haar tanden wegslijpen en vervangen. Daarnaast droomt ze ook nog van een brazilian butt lift en wil ze haar ‘kattenogen laten liften’. Allemaal fijn zenne, maar wij vonden haar precies toch mooier voor ze zich zo onder handen liet nemen...

Een tienerhuwelijk! Min of meer!

Volledig scherm 'Teen Mom': Javi en Brianna gaan trouwen. Hip hip! © RV

Heuglijk nieuws voor ‘Teen Mom 2’-ster Briana DeJesus (27). Haar vriend Javi Gonzales is voor z’n geliefde op één knie gegaan. En jawel, de moeder van twee heeft ‘ja’ gezegd. Dat liet ze weten via een TikTok-filmpje.

“Ik ben zo verliefd en zo opgewonden om een nieuw hoofdstuk met Javi te beginnen. Hij is een fantastische man en ik kan niet wachten om met hem te trouwen”, vertelde de dolgelukkige Briana ondertussen ook aan MTV News. “De ring is prachtig en ik ben nog nooit zo gelukkig geweest.”

@brianadejesusx3 ❤️ my forever ❤️ ♬ Perfect Duet - Ed Sheeran;Beyoncé Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lag die dan in de wasmand?

Volledig scherm Katie Salmon nam deel aan 'Love Island UK' in 2016. © RV

Dan won je in het paradijs, loopt het alsnog mis. Vraag maar aan de Britse Katie Salmon, die bekend werd nadat ze in 2016 deelnam aan ‘Love Island’. Zij woont samen met haar vriend Harry in een prachtige villa in Thailand, maar helaas werd het stel vorige week beroofd. “Ons leven hier was een droom, tot enkele dagen geleden”, aldus Katie. “Harry en ik gingen ‘s ochtends eventjes de deur uit. Toen we terugkwamen, was alles gestolen. En dan bedoel ik écht alles. Geld, gsm's, kredietkaarten, kledij, schoenen... alles is weg. De dieven hebben van mij enkel een paar schoenen, een topje en een bh achtergelaten. Harry heeft dat geluk zelfs niet. Dit maakt het wel allemaal echt. Ik ben zo ver van huis en heb nergens toegang toe omdat alles verdwenen is. Zelfs mijn dagboek vol persoonlijke gegevens werd gestolen. Ik ben razend.”

Wij vragen ons dan weer vooral af waarom die ene bh niet werd meegenomen. Girl, we need an explanation!

Harrie met de losse lippen

Volledig scherm Harrie Snijders uit 'Ex On The Beach: Double Dutch' © MTV

In het huidige seizoen van ‘Ex On The Beach: Double Dutch’ is vaste klant Harrie (nog) niet opgedoken, maar dat wil niet zeggen dat hij niet voor wat ophef kan zorgen. De zelfverklaarde dekhengst maakte deze week zijn opwachting in ‘Pixels’, een talkshow van MTV, waarin hij een aantal geheimen verklapte. Zo liet hij weten dat hij seksverslaafd is - verbaast ons niet - én dat hij moeilijk verliefd wordt - verbaast ons nog minder. “Als je in deze tijd de liefde van je leven tegenkomt... Het is gewoon heel moeilijk om die in deze tijd te vinden”, klonk het ietwat zielig.

Maar de pièce de résistance in de uitzending was toch zijn verhaal over seizoen 5 van het programma. Daar zou een van zijn veroveringen tijdens een partijtje rollebollen een gênant ongelukje gehad hebben. Tijdens de daad kon ze zich niet meer inhouden en heeft ze wat laten lopen. Harrie is voor de meid in kwestie gelukkig in de bres gesprongen en heeft het ongemakkelijke verhaal van de camera’s kunnen weghouden. Dat niemand ooit nog zegt dat er geen gentlemen meer zijn op deze wereld!

Veel sterkte, Demi

Volledig scherm Love Island - Demi Jones. © RV

Afsluiten doen we met een minder fijn berichtje: Demi Jones, een van de dames die vorig jaar deelnam aan het zesde seizoen van ‘Love Island UK’, heeft schildklierkanker. “De tumor is weggehaald, maar ik moet nu weer geopereerd worden om de rest van mijn schildklier te verwijderen”, vertelde ze op Instagram. “Ik ben een sterke meid, dus het gaat goed komen. Dankjewel voor alle liefde en steun, zoals altijd. Ik kom hier sterker uit.”

LEES OOK